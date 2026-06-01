Giovanni Reyna und Joe Scally im Fokus: USA gewinnen Test gegen Senegal vor der Heim-WM

Giovanni Reyna steht erstmals 2026 in der Startelf der US-Nationalmannschaft und absolviert eine ordentliche Partie beim 3:2-Sieg gegen Senegal. Auch Gladbach-Kollege Joe Scally kommt zu Spielpraxis. Beide hoffen auf Einsatzzeit bei der Heim-WM.

Giovanni Reyna , der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, könnte nach einem bisher enttäuschenden Jahr 2026 rechtzeitig vor der Heim-Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko neuen Schwung erhalten.

Beim vorletzten Testspiel vor dem großen Turnier stand Reyna erstmals im Kalenderjahr 2026 in der Startformation der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Das Team, das als Gastgeber in die WM startet, gewann gegen den Senegal, der ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist, mit 3:2. Die Tore für die USA erzielten Sergino Dest in der 7. Minute, Christian Pulisic in der 20.

Minute und Folarin Balogun in der 63. Minute. Für Senegal traf der Stürmer Sadio Mané zweifach, in der 44. und 52. Minute.

Reyna, der in bislang 37 Länderspielen insgesamt neun Tore und sechs Vorlagen sammelte, zeigte eine solide Leistung, war jedoch nicht direkt an den Toraktionen beteiligt. In seinen vorherigen drei Nationalmannschaftseinsätzen war er jeweils nur als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. Sein letzter Startelf-Einsatz für die USA datiert vom 15. November 2025, als man Paraguay mit 2:1 besiegte.

Auch im Verein, bei Borussia Mönchengladbach, liegt sein letzter Startelf-Einsatz lange zurück: Am 19. Dezember 2025 spielte er beim 0:2 bei seinem früheren Club Borussia Dortmund von Beginn an. Zur Halbzeit nahm US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino gleich zehn Spieler vom Platz, darunter auch Reyna, der nach 45 Minuten ausgewechselt wurde. An seiner Stelle kam Joe Scally, ein weiterer Gladbacher Spieler, zu einem Einsatz.

Für Scally, der auf der rechten Abwehrseite spielt, war es sein 25. Länderspiel. Auch er hofft darauf, bei der Heim-WM weitere Spielzeit zu erhalten. Medienberichten zufolge könnte Scally, dessen Vertrag bei den "Fohlen" noch bis 2027 läuft, den Verein im Sommer verlassen.

In der vergangenen Saison war Scally bei Gladbach unumstrittener Stammspieler, doch mit der Verpflichtung von Yukhym Konoplia hat Sportchef Rouven Schröder bereits einen potenziellen Nachfolger geholt. Der Test gegen Senegal bot also nicht nur Reyna, sondern auch Scally die Chance, sich für die WM-Endrunde zu empfehlen





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