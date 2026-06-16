Giovanni Reyna vor der WM: Karrierewende oder Abschied von Gladbach?

Der US-Star Giovanni Reyna sieht im eigenen Land die Chance auf einen Neuanfang. Nach einer enttäuschenden Saison bei Borussia Mönchengladbach setzt er alles auf die Weltmeisterschaft. Seine Performance im Turnier könnte über seine Zukunft in Gladbach und seinen Marktwert entscheiden.

Giovanni Reyna , der junge US-amerikanische Nationalspieler, blickt optimistisch auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in seiner Heimat, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. In Chicago erklärte er gegenüber SPORT BILD, dass er von der Stärke und Energie des US-Teams überzeugt sei und Großes erreichen werden könne.

Diese Zuversicht steht im krassen Gegensatz zu seiner persönlichen Bilanz der vergangenen Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach. Reyna äußerte sich enttäuscht über seine Einsatzzeiten und die allgemeine Situation, bevor er gegen Ende der Spielzeit einen Aufschwung erlebte. Sein Fokus liegt nun voll auf der WM, da sein zukünftiger Werdegang in Gladbach ungewiss ist. Derzeit ist er nicht als Stammspieler eingeplant und befindet sich im Konkurrenzkampf in der Rolle des Herausforderers.

Eine herausragende Leistung bei der Weltmeisterschaft könnte ihm helfen, sich wieder in die Startelf zu spielen, seinen dramatisch gesunkenen Marktwert von einst 42 Millionen Euro auf aktuell vier Millionen zu korrigieren und sich für andere Vereine zu empfehlen. Sollte er bei der WM nicht über die Joker-Rolle hinauskommen, ist Gladbach sogar bereit, ihn unterhalb des Einkaufspreises von etwa vier Millionen Euro (Transfer vom BVB 2025) abzugeben.

Diese Option würde dem Klub bei einem möglichen Transfer bis zum Vertragsende 2028 erhebliche Gehaltskosten in Höhe von insgesamt über vier Millionen Euro ersparen. Die ursprüngliche Hoffnung des ehemaligen Sportdirektors Roland Virkus, Reyna wieder zu einem Leistungsträger und wertvollenInvestment zu entwickeln, hat sich nicht erfüllt. Die Bilanz ist enttäuschend: lediglich 20 Pflichtspieleinsätze, keiner davon aufgrund von Verletzungen über die volle Distanz, sowie ein Tor und eine Vorlage bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Daher steht für den 23-Jährigen bei der WM viel auf dem Spiel - es geht um die Rettung seiner Karriere. Ein erster positiver Schritt gelang ihm bereits beim 4:1-Sieg gegen Paraguay, bei dem er nach seiner Einwechslung traf. Sein emotionaler Jubel nach dem Tor hatte einen ganz persönlichen Grund: Er und seine Frau Chloe erwarten ihr erstes Kind





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