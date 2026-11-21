Alexander Klaws und Juliette Schoppmann treten im ZDF zum ersten Mal seit dem Start von Deutschland sucht den Superstar gemeinsam auf und ehren verstorene Musikikonen.

Am Samstagabend bot die Giovanni Zarrella Show im ZDF ein einzigartiges musikalisches Ereignis. Vor 23 Jahren konkurrierten Alexander Klaws und Juliette Schoppmann im ersten Finale der Reality-Sing-Comedy Deutschland sucht den Superstar um die Titelkrone. In der aktuellen Sendung traten die beiden Ex-Finalisten nun zum ersten Mal seit dieser Zeit gemeinsam als Duett-Partner auf der Bühne auf.

DSDS-Vergangenheit im ZDF-Musikspecial

Die Veranstaltung in Offenburg diente als musikalische Hommage an die in diesem Jahr verstorbenen Weltstars Dolly Parton und Bonnie Tyler. Juliette Schoppmann, die damals den zweiten Platz belegte, und Alexander Klaws, der heute vierundvierzig Jahre alt ist, präsentierten sich als geschlossene Einheit ohne jegliche Konkurrenz. Ihr gemeinsamer Auftritt umfasste den bekannten Dolly-Parton-Klassiker Islands in the Stream, der als zentrales Highlight der Hommage inszeniert wurde.

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Gastgeber Giovanni Zarrella zeigte sich sichtlich emotional und begeistert von der Wiedervereinigung der Pop-Ikone. Der Moderator betonte die Vertrautheit des Bildes, das die beiden Sängerinnen auf der Bühne zeigten, und verwies auf die historische Bedeutung dieses Moments für das Publikum und die Show selbst. Der Auftritt wurde durch einen Regen aus goldenem Konfetti unterstrichen, der die Atmosphäre des Specials zusätzlich auflud.

Privates zwischen den ehemaligen Rivalen

Im Anschluss an den musikalischen Teil erkundigte sich Zarrella nach der aktuellen Kommunikation zwischen den beiden ehemaligen Konkurrenten. Juliette Schoppmann bestätigte, dass eine Gruppe von Kandidaten der ersten Live-Shows immer noch aktiv ist und in ständigem Austausch bleibt. Alexander Klaws versuchte, neugierig zu machen, ohne jedoch Details preiszugeben, was auf eine intensive private Verbindung zwischen den Ex-DSDS-Teilnehmern hindeutet.

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Die Chemie zwischen den beiden sanglegenden ist auch heute noch deutlich spürbar. Zarrella nutzte die Gelegenheit, um Juliette Schoppmann einladend anzusprechen und ihr anzubieten, sie in naher Zukunft wieder auf seiner Bühne begrüßen zu dürfen. Die Interaktion unterstrich die anhaltende Beliebtheit der DSDS-Pioniere in der deutschen Populärkultur.

Gemeinsamer Abschluss mit Heinz Rudolf Kunze

Das Live-Spektakel mit dem Motto Wir sagen Dankeschön endete mit einem weiteren gemeinsamen Song. Der Moderator sang zusammen mit Juliette Schoppmann, Alexander Klaws und dem sechzigneun Jahre alten Heinz Rudolf Kunze dessen Hit Dein ist mein ganzes Herz. Diese letzte Zahl der Veranstaltung verband die Generationen der Popmusik auf der Bühne und beschloss das Special mit einer note des Dankes an die Ehrengäste.