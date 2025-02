Giovanni Zarrella Show: Knutschküsse und Roland Kaiser am Valentinstag

Die „Giovanni Zarrella Show“ am 14. Februar 2025 war eine Liebesbotschaft. Eine Kiss-Cam sorgte für romantische Stimmung, während Roland Kaiser mit seinem neuen Song die Show eröffnete.

Die „ Giovanni Zarrella Show “ stand nach dem Valentinstag ganz im Zeichen der Liebe . Eine Kiss-Cam sollte knutschende Paare einfangen – und das mit Erfolg. Giovanni Zarrella , der Moderator der Show , freute sich über das Thema: „Neben der schönen Musik gibt es heute hoffentlich auch ein paar Küsschen“. Sein Publikum in Friedrichshafen wurde begeistert und zeigte sein Interesse an der Kiss-Cam .

Der Kameramann Marco, angelehnt an das US-amerikanische Vorbild, begab sich auf die Suche nach Paaren in der Messe-Halle. „Schämt euch nicht“, animierte der Moderator sein Publikum dazu, sich zu küssen, sobald sie auf der Leinwand erscheinen. „Außer ihr seid krankgeschrieben, dann bückt euch“, lachte Giovanni. Das erste Paar, das von der Kamera eingefangen wurde, war Sonja und Jochen. „Wie lange knutscht ihr beiden schon?“, wollte Giovanni Zarrella von ihnen wissen. „15 Jahre“, antwortete Sonja und sorgte dann für den ersten Lacher des Abends. Denn auf die Nachfrage, ob es zum Valentinstag auch Blumen gegeben habe, sagte sie: „Ja, aber von jemand anderen“. Von wem, das wurde nicht verraten. Kuss auf Kuss ging es weiter. Doch als die Kiss-Cam das nächste Paar einfing, gab's zunächst lange Gesichter. Miriam und Roman, immerhin seit zwölf Jahren zusammen und mit zwei Kindern gesegnet, zierten sich erst mächtig. Ob das gute Zureden von Nachbar Paul Janke (43) half? Nach anfänglichem Zögern ging es bei Miriam und Roman ans Eingemachte: da wurde richtig geknutscht – Zunge inklusive! Da konnte der Ex-Bachelor nur neidvoll zusehen. Die „Giovanni Zarrella Show“ ist bekannt für ihre unterhaltsamen Momente, aber auch für ihre musikalischen Highlights. Am Abend des Valentinstags eröffnete die Show kein Geringerer als Roland Kaiser. Die Schlager-Ikone stellte seinen neuen Song „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ vor. Der Auftritt des Kaisers sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. „Was ist das denn? Der Kaiser ist schon da. Muss der gleich schon ins Bett?“, unkte eine Userin bei X (ehemals Twitter) „Roland Kaiser tritt nicht als letzter auf. Da stimmt doch was nicht“, schrieb ein anderer. Es sollte nicht der letzte Auftritt des Abends von Roland Kaiser bleiben. In einer vorherigen „Giovanni Zarrella Show“ schockte der Moderator mit einem Krankenhaus-Aufenthalt





