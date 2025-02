Giovanni Zarrella Show: Kuschel-Momente und Überraschungen beim Showabend

Giovanni Zarrella zaubert wieder! Am 15. Februar begeistert der Entertainer mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF prominente Gäste, das Publikum und TV-Zuschauer. Im Programm stehen unter anderem der Klassiker „Ich lass für dich das Licht an“ und spontane Neubesetzungen auf der Bühne.

Giovanni Zarrella (46) startete im September 2021 mit seiner „ Giovanni Zarrella Show “ ( ZDF ) durch. In der Sendung vereint er verschiedene Musik genres und zeigt dabei immer wieder seinen künstler ischen Vielseitigkeit. Giovanni Zarrella zaubert wieder. Der Entertainer gehört seit vier Jahren zum festen Samstagabendprogramm im ZDF und begeistert Millionen von Zuschauern.

Erst kürzlich konnte er einen neuen Deal mit den Mainzern abschließen: Vertragsverlängerung bis 2028 und zusätzlich zwei Shows mehr pro Jahr. Am 15. Februar (20.15 Uhr) zieht der Moderator prominente Gäste, das Publikum und TV-Zuschauer gleichermaßen in seinen Bann. Auch heute Abend wird es wieder einen Abend voller Überraschungen geben, inklusive spontaner Neubesetzung auf der Bühne. Am 15. Februar heißt Giovanni Zarrella wieder zahlreiche Künstler auf seiner Bühne willkommen, darunter zum Beispiel Howard Carpendale (79), Andreas Gabalier (40), Marianne Rosenberg (69) und Roland Kaiser (72). Auf dem Programm steht der Revolverheld-Song „Ich lass für dich das Licht an“: ein absoluter Klassiker, der bei vielen Hochzeiten läuft und auch 12 Jahre nach seinem Debüt die Massen berührt. Das Line-up mit Zarrella am Mikrofon, neben den Gitarristen Kristoffer Hünecke (46) und Niels Kristian Hansen (44) sowie dem Schlagzeuger Jakob Sinn (44), wird ihm nichts von seiner Leuchtkraft nehmen. Man darf mit Kuschel-Momenten im Publikum und angeschalteten Handy-Lichtern rechnen. Und Giovanni? Der denkt bei der Performance auf der Bühne sicher an seinen Schatz. Wie er sie ansieht! Giovanni und Jana Ina Zarrella (48) gaben sich am 3. September 2005 das Jawort – und gelten bis heute als skandalfreies Musterpaar. Übrigens: In den Tagen vor seinen Shows hat Giovanni Zarrella natürlich einen noch vollgepackteren Terminkalender als sonst. Proben, Soundcheck und letzte Vorbereitungen nehmen seine ganze Zeit ein. Trotzdem vergisst der Künstler nicht, worum es wirklich geht! „Giovanni vergisst den Valentinstag nie. Ich liebe das“, schwärmt die Moderatorin und Mutter seiner zwei Kinder über Zarrellas romantische Ader. Hach





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Giovanni Zarrella Giovanni Zarrella Show ZDF Musik Unterhaltung Show Künstler Romantisch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ZDF verlängert Vertrag mit Giovanni Zarrella und plant mehr „Giovanni Zarrella Show“Das ZDF hat seinen Vertrag mit Giovanni Zarrella um weitere drei Jahre verlängert. Die „Giovanni Zarrella Show“ wird in diesem Jahr fünfmal ausgestrahlt, anstatt bisher vier. Außerdem wird Zarrella ab December 2025 die Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ moderieren.

Weiterlesen »

Ausfall bei 'Giovanni Zarrella Show': Schlagerstar muss improvisierenAm 15. Februar steht Giovanni Zarrella mit einer neuen Ausgabe seiner 'Giovanni Zarrella Show' auf der Bühne. Doch ein Promi-Ausfall bringt die Showplanung ins Wanken. Der Schlagerstar hat sofort eine besondere Lösung parat.

Weiterlesen »

Problem bei der „Giovanni Zarrella Show“ – der Moderator muss improvisierenDie „Giovanni Zarrella Show“ am 15. Februar kann nicht wie geplant über die Bühne gehen – doch Giovanni selbst weiß sich zu helfen.

Weiterlesen »

Giovanni Zarrella bleibt beim ZDF: Entertainer erhält mehr ShowsDie 'Giovanni Zarrella Show' bleibt beim ZDF, der Sender hat den Vertrag verlängert. Zarrella übernimmt außerdem eine zusätzliche Show.

Weiterlesen »

Giovanni Zarrella unerwartet emotional: Plötzlich bricht er seine Bandprobe abStar-News des Tages im GALA-Ticker: Giovanni Zarella kann seine Bandprobe nicht zu Ende bringen +++ Jaime King widmet ihrem verstorbenen Partner emotional...

Weiterlesen »

Giovanni Zarrella: Lebensverändernder Moment mit Sohn GabrielDas Leben von Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel, einem Nachwuchsfußballprofi, hätte ganz anders ablaufen können, wenn der Sänger nicht eingeschritten wäre u...

Weiterlesen »