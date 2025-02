Giovanni Zarrella Vermittelt Heiratsantrag in seiner Show

In der kommenden Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ wird ein Zuschauer seinen Partner mit einem Heiratsantrag überrascht. Stefan plant den Antrag zusammen mit dem Moderator und nutzt die Gelegenheit, um Pino die Frage aller Fragen zu stellen.

Sensation bei der „ Giovanni Zarrella Show “: Live im TV organisiert der Moderator den Heiratsantrag eines Zuschauers.Die „ Giovanni Zarrella Show “ am 15. Februar im ZDF hält so einige Überraschung en bereit. Nicht nur, dass Moderator Giovanni Zarrella beim Publikum für gute Stimmung sorgt, er hilft auch einem Zuschauer bei dem perfekten Heiratsantrag für seinen Freund. Stefan und Pino sitzen in der ersten Reihe der Show in Friedrichshafen.

Star-Koch Nelson Müller stellt gerade dem Moderator sein italienisches Liebes-Menü vor, doch das muss auch jemand verköstigen. Das dürfen natürlich zwei glückliche Zuschauer übernehmen. Was Pino aber nicht weiß – Stefan hat zusammen mit Giovanni Zarrella diesen TV-Moment geplant und möchte seinem Partner dort heute die Frage der Fragen stellen. „Liebe geht durch den Magen“, ist das Motto des italienischen Pinos und seinem Stefan. „Tiramisu ist deine Lieblingsnachspeise“, weiß Zarrella, was Pino überrascht. „Jetzt denkst du, ich hab Hellseher-Qualitäten, nein. Ich habe einen Spion.“ Damit meint der Moderator Partner Stefan, welcher sich vorab bei ihm gemeldet hatte und seiner „Liebe des Lebens“ etwas Wichtiges mitzuteilen hat. „Mein lieber Schatz,“ beginnt Stefan. „Fast auf den Tag genau sind wir jetzt fünf Jahre zusammen. Durch Zufall haben wir uns auf einer Party auf deinem Geburtstag kennengelernt und von da an sind wir unzertrennlich. Seitdem du in meinem Leben bist, ist die Welt noch viel schöner. Ich liebe dich und will immer für dich da sein.“ Giovanni Zarrella Show: Pino nimmt den Antrag an Dann stellt Stefan seinem Pino endlich die ersehnte Frage: „Deswegen frage ich dich heute vor allen Leuten: Willst du mich heiraten?“ Das lässt sich Pino nicht zweimal fragen und schreit das „Ja“ nur so heraus





