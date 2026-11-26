Giovanni Zarrella liebt 'Last Christmas'. Für alle Gegner des Weihnachtshits hat der Sänger eine provokante Botschaft parat.

in einer der hitzigsten Debatten der Weihnachtssaison klar Stellung. Der Sänger und Moderator stellt sich entschieden hinter "Last Christmas" von. Kaum ein Weihnachtslied sorgt Jahr für Jahr für so unterschiedliche Reaktionen.

Während manche Radiohörer den Klassiker, der in der Adventszeit gefühlt in Dauerschleife läuft, längst nicht mehr hören können, bleibtdavon unbeeindruckt. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur machte er nun deutlich, dass er nach wie vor große Freude an dem Song hat. Für die Gegner des Hits hat der Entertainer eine augenzwinkernde, aber unmissverständliche Ansage parat: "Wer ernsthaft behauptet, dass 'Last Christmas' nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach.

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" Mit diesen humorvoll-provokanten Worten richtet sich der Musiker an alle, die beim ersten Ton des Weihnachtsklassikers am liebsten sofort den Sender wechseln würden. Für ihn selbst gehört der Song zur festlichen Jahreszeit dazu, wie zählt zu seinen Lieblingen. Der Song der US-Sängerin ist ebenfalls jedes Jahr aufs Neue in den Charts und im Radio zu hören.