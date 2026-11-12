Wie Giovanni Zarrella nach Jahren der Stagnation mit italienischen Versionen deutscher Hits zum Erfolg kam. Details zu Album, Charts und seiner ZDF-Show.

Giovanni Zarrella, der Anfang der 2000er Jahre durch die Popband Bro'Sis und deren Hit "I Believe" einem breiten Publikum bekannt wurde, hat sich zu einem gefeierten Schlagerstar entwickelt. Nach einer langen Phase ohne nennenswerte musikalische Erfolge als Solokünstler gelang ihm 2019 der entscheidende Karrieresprung durch eine ungewöhnliche Idee: deutsche Pop- und Schlagerhits auf Italienisch zu singen. Diese Strategie löste starke Nostalgie bei seinem deutschen Publikum aus und führte zu charttechnischen Höchstwerten.

Der musikalische Durchbruch durch Neudeutung

Zarrellas Ansatz bestand darin, bekannte Melodien des deutschsprachigen Raums nicht einfach wörtlich zu übersetzen, sondern sie als tanzbare Schlager-Nummern neu zu interpretieren. Das Album "La vita è bella" erreichte Platz 2 der deutschen Charts und wurde mit Dreifachgold ausgezeichnet. Zu den erfolgreichsten Covers gehören Versionen von Wolfgang Petrys "Wahnsinn" unter dem Titel "Dammi", Helene Fisches "Atemlos durch die Nacht", Matthias Reims "Verdammt, ich lieb dich", Nik P.s "Ein Stern" sowie Unheigits "Geboren um zu leben".

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Diese Liedauswahl nutzt die Tatsache, dass die Originallieder im deutschsprachigen Raum starke emotionale Erinnerungen auslösen. Durch die italienische Sprache und das mediterrane Feeling erlebt das Publikum die vertrauten Melodien auf eine völlig neue Weise. Es warironischerweise genau diese spezifische kulturelle Verbindung, die den Erfolg in Deutschland ermöglichte, während diese Formel in Italien selbst keine vergleichbare emotionale Wirkung erzielt hätte.

Privates Leid und berufliche Stagnation

Bevor dieser Erfolg eintreten konnte, durchlebte der Sänger eine sehr schwierige private und berufliche Phase. Er gab an, den Eindruck gehabt zu haben, seiner langjährigen Frau Jana Ina keinen Halt geben zu können, was ihn "verrückt" gemacht habe. In dieser Zeit verschwand er nicht ganz aus dem öffentlichen Leben, da er weiterhin im Fernsehen zu sehen war, konnte aber karrieretechnisch und musikalisch nicht durchstarten. Die Band Bro'Sis, die ihm 2001 zum Durchbruch verholfen hatte, hatte sich bereits 2006 aufgelöst.

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Um seine Frau zu schonen, ließ Zarrella Jana Ina zeitweise glauben, er befinde sich im Tonstudio für neue Aufnahmen, während er in Wahrheit nur spazieren ging. Er schilderte seine Situation in Interviews, darunter im WDR-Talk mit Susanne Link und Micky Beisenherz sowie im Podcast "Hotel Matze", dass er derjenige sein wolle, den seine Ehepartnerin originally kennengelernt hatte. Diese Zeit der Unsicherheit endete erst mit der Entwicklung zum Schlagerstar im Jahr 2019.

TV-Moderation und aktuelle Präsenz

Parallel zu seiner musikalischen Renaissance baute Giovanni Zarrella seine Präsenz im deutschen Fernsehen weiter aus. Seit 2021 moderiert er die große Samstagabend-Musikshow "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. In dieser Sendung begrüßt er Stars aus den Genres Schlager, Pop und Klassik. Die Show bietet nicht nur Live-Auftritte und Duette, sondern auch Unterhaltungsformate, in denen Zarrella selbst regelmäßig singt.

Durch diese Kombination aus erfolgreichem Musikprojekt und etablierter Fernsehmoderation hat sich der ehemalige Casting-Band-Mitglied von 2001 vollständig als feste Größe im deutschen Entertainment-Business etabliert. Seine Wurzeln als Sohn italienischer Eltern, die bereits als Kinder nach Deutschland kamen, spielten dabei eine zentrale Rolle für die Wahl des musikalischen Stils und die Verbindung zwischen den beiden Kulturen, die seinen Erfolg ermöglichten.