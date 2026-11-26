Um 204 Milliarden Euro ist der EU-Haushaltsentwurf bereits gekürzt worden. Dem Kanzler reicht das nicht aus. Er verknüpft die schwierigen Verhandlungen weiter mit einem anderen Thema.

seine Forderung nach einer Kürzung des jüngsten Budget-Vorschlags bekräftigt.

„Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss“, sagte er. „Nach wie vor ist das Volumen zu hoch. Das muss ja auch von den Mitgliedstaaten alles bezahlt werden können.

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“ Als inhaltliche Prioritäten für den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 nannte Merz die Bereiche wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung und schloss neue Schulden aus. Bei dem zweitägigen Gipfel in Brüssel wollen die 27 Staats- und Regierungschefs sich weitgehend auf die Finanzverhandlungen konzentrieren. Eine Einigung wird aber frühestens beim nächsten Gipfel kurz vor Weihnachten erwartet.