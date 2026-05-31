Giro d'Italia 2026: Die erste Grand Tour startet im Mai

Die Radsport-Saison nimmt Fahrt auf. Der Giro d'Italia startet im Mai und wird live übertragen. Rekordsieger wie Fausto Coppi und Eddy Merckx werden den Titel nicht verteidigen.

Die Radsport -Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026.

Nachdem die Damen bereits die Vuelta Espana vom 3. bis 9. Mai 2026 bestreiten, starten die Herren beim dreiwöchigen Giro d'Italia, um um das rosafarbene Gewand zu kämpfen. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft.

Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm. Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden.

Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen. Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden. Der Giro d'Italia 2026 wird live übertragen, sowohl im Free-TV als auch auf kostenpflichtigen Streaming-Diensten wie Discovery+ und HBO Max.

Dort gibt es auch begleitende Dokumentationen. Die Teilnahmeberechtigung für die besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung ist an den Geburtsdatum festgelegt. Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrer mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005.

Die 23 Teams haben ihre Aufgebote bestätigt. Dabei sind auch acht deutsche Fahrer für fünf verschiedene Teams offiziell in Italien dabei. Die Vuelta Espana 2026 wird auf Joyn live übertragen





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