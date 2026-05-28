Giro d'Italia 2026: Die erste Grand Tour steht an

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft.

Die Radsport -Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026.

Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm.

Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen.

Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden. Die Teilnehmer sind bereits bestätigt. 23 Teams haben ihre Aufgebote bestätigt. Dabei sind auch acht deutsche Fahrer für fünf verschiedene Teams offiziell in Italien dabei. Die Fahrer werden auf verschiedene Streckenabschnitte geprüft, von flachem über hügeliges bis bergiges Gelände.

Die 108. Ausgabe der Giro d'Italia wird ein besonderes Ereignis sein, da Rekordsieger Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx fünfmal den Titel gewonnen haben. Die Fahrer werden sich in verschiedenen Etappen auf die verschiedenen Streckenabschnitte vorbereiten. Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf und die erste Grand Tour steht an.

Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19.

Mai über 42 Kilometer auf dem Programm. Die Fahrer werden sich auf verschiedene Streckenabschnitte vorbereiten, von flachem über hügeliges bis bergiges Gelände. Die 108. Ausgabe der Giro d'Italia wird ein besonderes Ereignis sein, da Rekordsieger Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx fünfmal den Titel gewonnen haben.

Die Fahrer werden sich in verschiedenen Etappen auf die verschiedenen Streckenabschnitte vorbereiten





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