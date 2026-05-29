Giro d'Italia 2026: Grand Tour startet mit 21 Etappen von Bulgarien nach Rom

Die erste Grand Tour der Saison, der Giro d'Italia 2026, führt über 3.468 Kilometer von Nessebar nach Rom. Mit 21 Etappen, einem Zeitfahren und der Verleihung des Maglia Rosa bietet das Rennen Spannung für Radsportfans. Simon Yates tritt nicht zur Titelverteidigung an, während Nachwuchsfahrer um die U23-Wertung kämpfen. Live zu sehen im Free-TV und via Streaming.

Der Giro d'Italia 2026 markiert den Beginn der ersten Grand Tour der Saison. Die 108. Ausgabe des mehrwöchigen Rennens findet vom 8. bis 31. Mai statt und führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom.

Die Strecke umfasst 21 Etappen mit unterschiedlichem Profil: flache Abschnitte, hügeliges Gelände und anspruchsvolle Bergpassagen. Ein Einzelzeitfahren über 42 Kilometer ist für den 19. Mai vorgesehen. Bei den Fahrern wird traditionsgemäß um das rosafarbene Trikot des Gesamtsiegers gekämpft.

Historisch gesehen halten Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx mit je fünf Siegen den Rekord. Der amtierende Sieger Simon Yates wird nicht zur Titelverteidigung antreten, da er im Januar überraschend sein Karriereende bekannt gab. Die Live-Übertragung des Giros ist sowohl im Free-TV als auch über kostenpflichtige Streaming-Dienste wie Discovery+ und HBO Max zu verfolgen, wobei letztere auch begleitende Dokumentationen anbieten.

Zusätzlich wird der beste Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung prämiert; teilnahmeberechtigt sind alle Athleten mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005. Insgesamt haben 23 Teams ihre Aufgebote bestätigt, darunter acht deutsche Fahrer in fünf verschiedenen Mannschaften. Parallel dazu findet bereits vom 3. bis 9.

Mai die Vuelta España der Frauen statt, die auf Joyn übertragen wird





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