Giro d'Italia 2026: Start der Grand Tour mit dem Kampf um das Maglia Rosa

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nach einigen Klassikern steht im Mai die erste Grand Tour an. Der Kampf um das Maglia Rosa beginnt mit dem Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm. Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen. Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden. Giro d'Italia 2026 heute live: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Dort gibt es außerdem begleitende Dokumentationen. Beide Streaming-Dienste sind kostenpflichtig. Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung aus. Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005. Bisher haben drei der 23 Teams ihr Aufgebot bestätigt. Dabei sind auch zwei deutsche Fahrer für das Team Jayco AIUIa offiziell in Italien dabei. Vuelta Espana 2026 auf Joyn

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026.

Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm.

Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen.

Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden. Giro d'Italia 2026 heute live: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?

Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Dort gibt es außerdem begleitende Dokumentationen. Beide Streaming-Dienste sind kostenpflichtig. Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung aus.

Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005. Bisher haben drei der 23 Teams ihr Aufgebot bestätigt. Dabei sind auch zwei deutsche Fahrer für das Team Jayco AIUIa offiziell in Italien dabei. Vuelta Espana 2026 auf Joy





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