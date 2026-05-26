Giro d'Italia 2026: Start der Grand Tour, Rekordsieger und Livestream

Die Radsport-Saison nimmt Fahrt auf. Im Mai startet die erste Grand Tour, der Giro d'Italia 2026. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Es werden 21 Etappen ausgetragen, auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm. Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen. Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden.Giro d'Italia 2026 heute live: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Dort gibt es außerdem begleitende Dokumentationen. Beide Streaming-Dienste sind kostenpflichtig.Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung aus. Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005.Die 23 Teams haben ihre Aufgebote bestätigt. Dabei sind auch acht deutsche Fahrer für fünf verschiedene Teams offiziell in Italien dabei.Vuelta Espana 2026 auf Joyn

Die Radsport-Saison nimmt so richtig Fahrt auf. Nachdem schon einige Klassiker absolviert worden sind, steht im Mai die erste Grand Tour an. Den Anfang macht der Kampf um das Maglia Rosa beim Giro d'Italia vom 08. bis 31.05.2026.

Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom. Im Rahmen der 21 Etappen werden die Fahrer auf flachem, hügeligem und bergigem Gelände geprüft. Ein Zeitfahren steht am 19. Mai über 42 Kilometer auf dem Programm.

Es wird die 108. Ausgabe der Rundfahrt werden. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx, die allesamt fünfmal ganz oben auf dem Treppchen standen. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen.

Im Januar gab der Brite überraschend bekannt, seine Karriere zu beenden. Giro d'Italia 2026 heute live: Wird die Grand Tour im Free-TV übertragen?

Zudem wird es einen kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max geben. Dort gibt es außerdem begleitende Dokumentationen. Beide Streaming-Dienste sind kostenpflichtig. Es zeichnet den besten Nachwuchsfahrer (U23) in der Gesamtwertung aus.

Teilnahmeberechtigt sind alle mit einem Geburtstag ab dem 1. Januar 2005. Die 23 Teams haben ihre Aufgebote bestätigt. Dabei sind auch acht deutsche Fahrer für fünf verschiedene Teams offiziell in Italien dabei. Vuelta Espana 2026 auf Joy





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Giro d'Italia 2026: Etappen, Fahrer und ÜbertragungDie Radsport-Saison 2026 hat begonnen. Im Mai steht der erste Grand Tour, der 108. Giro d'Italia, an. Die Strecke führt von Nessebar in Bulgarien durch Rom und wird über 21 Etappen mit flachem, hügeligem und bergigem Gelände getestet. Der Zeitfahren startet am 19. Mai über 42 Kilometer. Vorjahressieger Simon Yates wird den Titel nicht verteidigen, nachdem er seine Karriere überraschend beendet hat. Es gibt einen bezahlten Streaming auf Discovery+ und HBO Max. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu verfolgen, ob der Grand Tour im Free-TV übertragen wird.

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