Giro d'Italia 2026: Start in Bulgarien, Ziel in Rom - alle Infos zur 108. Auflage

Der Giro d'Italia 2026 beginnt am 8. Mai in Bulgarien und endet am 31. Mai in Rom. Titelverteidiger Simon Yates fehlt, die Favoriten sind offen. Das Rennen umfasst 21 Etappen über 3.468 km. Live-Übertragung auf Eurosport und Discovery+.

Die Radsport -Saison erreicht im Mai 2026 ihren ersten Höhepunkt: Der Giro d'Italia, die 108. Auflage der Italien-Rundfahrt , startet am 8. Mai und endet am 31.

Mai. Die Strecke führt über 3.468 Kilometer von Nessebar in Bulgarien nach Rom - ein Novum, denn erstmals beginnt die Grand Tour außerhalb Italiens. Die 21 Etappen sind vielfältig: flache Abschnitte für Sprinter, hügelige Strecken für Ausreißer und anspruchsvolle Bergetappen für die Kletterer. Ein Höhepunkt ist das Einzelzeitfahren über 42 Kilometer am 19.

Mai, das oft über das Gesamtklassement entscheidet. Der Giro blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Rekordsieger sind Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx mit je fünf Triumphen. Im Vorjahr gewann Simon Yates, doch der Brite erklärte im Januar 2026 überraschend seinen Rücktritt, sodass der Titel vakant ist.

Die Favoriten kommen aus den Reihen der starken Teams: Ineos Grenadiers, UAE Team Emirates und Jumbo-Visma schicken ihre besten Fahrer ins Rennen. Acht deutsche Profis gehen an den Start, darunter Routiniers und junge Talente. Die Übertragung erfolgt live im Free-TV bei Eurosport sowie im Pay-TV bei Discovery+ und HBO Max.

Zudem bieten die Sender begleitende Dokumentationen und Analysen. Die Nachwuchswertung (weißes Trikot) ist für Fahrer der U23-Kategorie offen (Jahrgang 2005 oder jünger). 23 Teams haben ihre Aufgebote bestätigt. Parallel zur Männer-Rundfahrt findet die Vuelta Femenina (Frauen) vom 3. bis 9. Mai statt.

Der Giro 2026 verspricht Spannung bis zur letzten Etappe - der Kampf um das Maglia Rosa ist eröffnet. Zudem werden Spekulationen um mögliche Stars wie Tadej Pogačar oder Remco Evenepoel laut, die jedoch noch nicht offiziell bestätigt sind. Das Rennen beginnt mit einer Flachetappe in Bulgarien und endet traditionsgemäß in Rom. Radsportfans dürfen sich auf packende Duelle und atemberaubende Landschaften freuen





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