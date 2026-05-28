Giro d'Italia 2026: Startschuss für die erste Grand Tour des Jahres

Der Giro d'Italia 2026 beginnt am 8. Mai in Nessebar und endet am 31. Mai in Rom. Auf 3.468 Kilometern, 21 Etappen und einem Zeitfahren werden 23 Teams um das Maglia Rosa kämpfen. Live im Free‑TV und per Stream auf Discovery+ sowie HBO Max.

Die neue Radsaison hat nun richtig Fahrt aufgenommen. Nachdem bereits mehrere Klassiker ausgetragen wurden, steht im Mai die erste Grand Tour des Jahres an - der Giro d'Italia.

Die diesjährige 108. Ausgabe des Rennens beginnt am 8. Mai und endet am 31. Mai 2026 und verspricht, die Fahrer wie noch nie zu fordern.

Die Etappenstrecke erstreckt sich über 3.468 Kilometer und führt von Nessebar an der bulgarischen Schwarzmeerküste über die Alpen bis hin zum Ziel in Rom. Innerhalb von 21 Etappen müssen die Konkurrenten flaches Land, hügelige Abschnitte und anspruchsvolle Bergpässe bewältigen, was ein hohes Maß an Ausdauer, Taktik und Teamarbeit erfordert. Ein besonderes Highlight ist das Einzelzeitfahren am 19. Mai, das über 42 Kilometer führt und entscheidende Sekunden für die Gesamtrangliste bringen kann.

Die Geschichte des Giro d'Italia ist reich an legendären Siegern. Rekordsieger wie Fausto Coppi, Alfredo Binda und Eddy Merckx haben das Maglia Rosa jeweils fünfmal erobert und damit Maßstäbe gesetzt, die noch immer als Orientierung für die heutigen Profis gelten. In der vergangenen Saison gewann Simon Yates die Gesamtwertung, doch er wird den Titel nicht verteidigen, weil er im Januar überraschend seinen Rücktritt ankündigte.

Stattdessen gibt es ein neues Feld von Favoriten, das von erfahrenen Rennfahrern und vielversprechenden Nachwuchstalenten gleichermaßen geprägt ist. Besonders im Blickpunkt steht die U23‑Kategorie, in der der beste Nachwuchsfahrer ebenfalls ausgezeichnet wird - zur Teilnahme berechtigt sind alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 2005 geboren sind. Die Medienberichterstattung wird umfassend sein.

Neben einer Live‑Übertragung im Free‑TV wird das Rennen in einem kostenpflichtigen Stream auf Discovery+ und HBO Max verfügbar sein. Beide Plattformen bieten zusätzliche Dokumentationen, die tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Rennens erlauben. Die 23 Teams haben bereits ihre Aufgebote bestätigt, darunter fünf deutsche Teams, in denen insgesamt acht deutsche Fahrer mitfahren werden. Für die Frauen hat die Vuelta a España bereits im Mai von 3. bis 9. stattgefunden und bietet einen spannenden Vorgeschmack auf das bevorstehende Großereignis im Herrengeschlecht.

Die Kombination aus historischer Bedeutung, technischer Herausforderung und medienwirksamer Aufbereitung macht den Giro d'Italia 2026 zu einem der wichtigsten Sportereignisse des Jahres





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