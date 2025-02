Girokonto wechseln: So finden Sie das richtige Angebot

Jeder Zehnte in Deutschland wechselt sein Girokonto. Kostenlose Konten werden immer beliebter. Der Überblick über die vielen Angebote ist groß. Die BaFin und Finanztip helfen bei der Suche.

Endlich mal das Girokonto wechseln – mit diesem Vorsatz ist laut einer repräsentativen YouGov-Befragung etwa jede zehnte Person in Deutschland ins neue Jahr gestartet. Mehr als die Hälfte der Menschen bezahlen monatlich Gebühren für ihr Konto, bei einem Drittel der Befragten sind es zwischen 5 und 10 Euro, jeder Zehnte zahlt sogar mehr. Und das, obwohl es günstige und sogar kostenlose Alternativen gibt.

Wer überlegt, ein Girokonto bei einer neuen Bank zu eröffnen, sollte vorab für sich selbst klären, welche Kriterien besonders wichtig sind: Reicht das Onlinekonto oder sollte es Ansprechpersonen in einer Filiale vor Ort geben? Wären niedrige Dispozinsen gut, weil das Konto auch mal ins Minus rutscht? Wie wichtig ist es, kostenlos Bargeld abheben zu können? Die Verbraucherzentralen bieten als Hilfestellung für die Wahl des Girokontos eine kostenlose Checkliste zum Download an. \Bei der riesigen Auswahl an Konten auf dem Markt gibt die kostenlose Kontenvergleichsseite der Finanzaufsicht BaFin einen Überblick. Die Onlinedatenbank gibt es seit Beginn des Jahres und umfasst 6.900 verschiedene Konten. Nach verschiedenen Kriterien wie die Höhe der Kontoführungsgebühren, Preise für Debit- und Kreditkarten oder Überziehungszinsen festlegen lassen sich die Anbieter filtern und miteinander vergleichen. Alle Girokonten im Vergleich: Dieses Portal soll den Überblick bieten. Günstige Angebote bei Direkt- und Neobanken Je geringer der Anspruch ans Konto, desto niedriger meist auch die Gebühren. Ein Vergleich der Stiftung Warentest von 661 Gehalts- und Rentenkonten zeigt: Die zehn kostenlosen Konten im Test sind Angebote von Direkt- und Neobanken, die keine Filialen betreiben, sondern die Bankgeschäfte ausschließlich online oder per App organisieren. Dazu spielt laut Stiftung Warentest auch das Alter des Kontoinhabers für die Höhe der anfallenden Kontogebühren eine Rolle: „Im aktuellen Test haben wir 190 Kontomodelle gefunden, bei denen junge Leute über 18 Jahre meist bessere Konditionen bekommen können als Ältere.“ Kostenlose Girokonten für junge Erwachsene bis Mitte 20 oder 30 Jahre bieten demnach 146 Banken an. Lesen Sie auch: Verbraucherzentrale verklagt Neobroker Trade Republic Auch das Verbraucherportal Finanztip vergleicht regelmäßig Girokonten miteinander. Berücksichtigt werden hierbei nur Anbieter, deren Kontoführungsgebühr unter zehn Euro liegt, die einen deutschen Vertrag mit einer deutschen IBAN sowie einen Dispokredit zur Verfügung stellen und mit denen mobiles Bezahlen funktioniert. Von 40 überprüften Konten sind laut Finanztip sechs empfehlenswert. Auch bei „kostenlosen“ Konten können Gebühren anfallen Als „kostenlos“ bewerben Banken ihre Girokonten, wenn keine Monatsgebühren für die Kontoführung anfallen. Manchmal ist das jedoch nur der Fall, wenn monatlich eine bestimmte Geldsumme eingeht. Zudem gibt es neben der Kontoführungsgebühr weitere Posten, für die man zahlen muss, etwa die Bereitstellung einer Giro- oder Kreditkarte. Auch fürs Geldabheben oder beim Bezahlen in einer fremden Währung können Kosten anfallen. „Womit Leute nicht so rechnen: Dass die Einzahlung von Bargeld oft mit Gebühren verbunden ist“, sagt Josefine Lietzau vom Geldratgeber Finanztip. „Manche wollen auch das Banking nicht übers Smartphone machen, brauchen einen zusätzlichen TAN-Generator oder wollen ausgedruckte Kontoauszüge. Das alles leisten sich die Banken nicht mehr kostenlos.“ Heißt, der Kontoinhaber muss dafür aufkommen. \Gründe für den Kontowechsel Für gut ein Drittel der Menschen, die ihr Konto gewechselt haben, waren laut YouGov-Girokontowechsel-Report die Kontoführungsgebühren der Hauptgrund. Doch auch fehlender Service oder fehlendes Vertrauen in die Bank können dazu führen, dass Kunden die Bank wechseln. Und schließlich kann es passieren, dass die Bank dem Kunden das Konto kündigt. Warum, muss sie nicht erklären. „In den meisten Fällen werden es aber wirtschaftliche Gründe sein“, so die Verbraucherzentrale Hamburg. „Oft haben die Betroffenen neuen AGB, die mit Preiserhöhungen verbunden sind, nicht zugestimmt. Theoretisch können aber auch regulatorische Anforderungen oder das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Gründe für eine Kontokündigung sein.“ Mit Hilfe der Bank zum neuen Konto Das Gute dabei: Ein Kontowechsel ist nicht so kompliziert wie befürchtet. Da Banken ein Interesse daran haben, neue Kundschaft zu gewinnen, bieten sie in aller Regel ihre Hilfe beim Wechsel an. Mit dem Namen der gewünschten Bank und dem Stichwort „Kontowechselhilfe“ lassen sich über die Suchmaschine die entsprechenden Informationen dazu finden. Einige Banken werben damit, den Wechsel innerhalb weniger Minuten zu vollziehen. Meist arbeiten die Banken mit einem von der BaFin geprüften Drittanbieter zusamme





