Gisa Flake ermittelt als Kommissarin Alexandra Luschke im neuen Polizeiruf 110 Fall Stalker im November 2026. Themen sind Stalking und Deepfakes.

Die Schauspielerin Gisa Flake ermittelt im November 2026 in einem neuen Fall der ARD-Krimiserie Polizeiruf 110. Als Kommissarin Alexandra Luschke steht sie vor der Kamera, um einen Mordfall aufzuklären, der von komplexen digitalen Straftaten geprägt ist. Die Handlung des neuen Episodes dreht sich primär um die Themen Stalking, Cybermobbing und sexualisierte Deepfakes. Diese aktuelle Produktion fügt sich nahtlos in ihre lange Laufbahn als Ermittlerin ein, die sie seit 2021 in der beliebten Reihe verkörpert.

Neue Ermittlungen im Krimi Fall Stalker

Im kommenden November 2026 nimmt Gisa Flake gemeinsam mit ihrem Tatortkollegen Karl Rogov die Ermittlungen auf. Der Fallname lautet Stalker, und er wirft ein schärferes Licht auf die Gefahren der digitalen Welt. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen nicht nur traditionelle physische Bedrohungen, sondern insbesondere auch die psychologische Gewalt durch digitale Nachstellung. Gisa Flake übernimmt dabei erneut die führende Rolle der Kommissarin, die bereits seit mehreren Jahren die Ermittlungen in Braunschweig und Umgebung leitet.

Also read VW Caddy Facelift 2025: Neues Design, 12,9 Zoll Display und eHybrid-Update

Gisa Flake Karriere Von Cabaret Bis Fernsehen

Gisa Flake, geboren 1985 in Braunschweig, blickt auf eine vielseitige künstlerische Laufbahn zurück. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel von 2006 bis 2010 an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Ihr Filmdebüt feierte sie bereits im Jahr 2009 in Michael Herbigs Kinofilm Wickie und die starken Männer. Diese frühen Erfahrungen legten den Grundstein für ihre spätere Präsenz in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen, die sie zu einer gesuchten Schauspielerin machten.

Zwischen 2018 und 2022 war Gisa Flake auch in der Dramedy-Serie Ella Schön zu sehen, wo sie die Rolle der Henni Gottschalk spielte. Parallel dazu gehört sie seit 2021 zum festen Team der ZDF-heute-show. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich auch in ihren zahlreichen Auftritten als Kabarettistin, Sängerin und Comedian, die sie regelmäßig vor dem Publikum auf der Bühne beeindruckt. Diese breite Erfahrung unterstützt ihre darstellerische Bandbreite in komplexen Rollen wie der von Alexandra Luschke.

Advertisement

Auszeichnungen Und Erfolg Bei Masked Singer 2026

Neben ihrer Schauspielkarriere hat Gisa Flake auch musikalisch beachtliche Erfolge erzielt. Im Jahr 2009 gewann sie den Bundeswettbewerb Gesang Berlin in der Kategorie Musical/Chanson. Ein Jahr später ging sie mit ihrer Musik auf Tournee und war bis 2015 regelmäßig in verschiedenen Kabarettstücken zu sehen. Darüber hinaus war sie als Synchronsprecherin in US-amerikanischen Filmen wie I Spit on Your Grave: Deja Vu und Die Gangster Gang aktiv, was ihre sprachlichen Fähigkeiten unterstreicht.

Im Jahr 2026 nahm Gisa Flake als Yeti Cat an der Castingshow The Masked Singer teil. Sie schaffte es bis ins Finale des Wettbewerbs und bestätigte damit ihre starke Bühnenpräsenz. Nach eigenen Angaben half ihr dabei, dass sie vor allem als Schauspielerin bekannt ist. Dies ermöglichte es ihr, die Anforderungen der Show erfolgreich zu meistern und ihr Talent als Sängerin einem breiten Massenpublikum zu präsentieren.

Privatleben Berlin Und Familie

Gisa Flake ist mit Knud Riepen verheiratet, den sie 2013 am Set eines Krimis kennenlernte. Im Mai 2026 heirateten die beiden spontan und verzichteten auf klassische Hochzeitstraditionen. Stattdessen verbrachten sie den Tag mit Familie und Freunden in einer Arcade, beim Karaoke und beim Entenangeln. Das Paar lebt gemeinsam in Berlin, wo Gisa Flake auch ihren Wohnsitz hat. Ihre privaten Vorlieben zeigen eine klare Verbindung zu ihrer Heimatregion.

In ihrer Freizeit widmet sich die Schauspielerin nicht nur dem Gesang, sondern beherrscht auch zahlreiche Tanzstile. Dazu zählen Afrotanz, Contemporary-Dance und Standardtanz. Diese körperliche Aktivität kommt ihr auch in ihrer Rolle als Polizistin zugute. Zusätzlich ist Gisa Flake ein Fan des Fußballvereins Eintracht Braunschweig, was ihre Bindung an ihre Geburtsstadt unterstreicht. Diese privaten Interessen machen sie zu einer facettenreichen Persönlichkeit außerhalb der Bildschirme.