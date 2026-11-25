Gisèle Pelicot fordert, dass sich die Scham bei sexueller Gewalt von Opfern zu Tätern wendet. Ein Kommentar zur Verantwortung aller Männer und zur Bedeutung von Mut.

Gisèle Pelicot, die 73-jährige Französin, deren vergewaltigung durch ihren Mann und Dutzende fremder Männer weltweit Aufsehen erregte, formulierte eine treffende Maxime: Die Scham muss die Seite wechseln. Diese Forderung zielt nicht nur auf die strafrechtlich Verantwortlichen ab, sondern stellt eine Herausforderung an die gesamte Gesellschaft dar, insbesondere an jene, die bisher tatenlos blieben oder das Klima für solche Verbrechen mit ermöglichten. Ihr Einsatz hat eine Debatte über männliches Verhalten und kollektive Verantwortung neu entfacht.

Der Prozess und das Schweigen der Männer

Während des Prozesses gegen ihren Ex-Mann saß Pelicot allein auf einer Holzbank vor dem Gerichtssaal. Drinnen begann die Verhandlung, in der es um extreme Formen häuslicher Gewalt ging. Zuerst hatte er sie mit dem Auto angefahren, dann auf sie eingestochen. Sie hatte nur knapp überlebt. Als männlicher Reporter empfinde ich eine tiepe Scham. Wir sind nicht alle Täter, aber seien wir ehrlich: Unbeteiligt sind wir auch nicht. Aufgewachsen in einer Welt voller Witze, Sprüche und Rollenbilder, die Frauen klein oder zu Objekten machten, tragen viele Männer indirekt zu einem Klima bei, in dem Gewalt gedeihen kann.

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Unangemessene Bemerkungen normalisieren Misstrauen

Vieles hat sich seitdem verändert, doch längst nicht genug. Neulich sagte ein Mann im Fitnessstudio, er liebe ostdeutsche Frauen, sie seien so selbstbewusst, man müsse sie nur manchmal ohrfeigen. Niemand widersprach. Auch ich nicht. Klar: Ein Spruch ist noch kein Schlag. Aber solche Äußerungen tragen zu einem Klima bei, in dem Gewalt gegen Frauen gedeihen kann. Sie unterstreichen eine Haltung, die Frauenherausforderungen als Spielerei oder Kontrolle missdeutet und dabei die Grenzen der Einwilligung ignorieren.

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Kollektive Verantwortung und mutige Stimme

Von Gisèle Pelicot stammt der Satz: Die Scham muss die Seite wechseln. Natürlich zielt er auf die Täter ab. Aber Scham kann auch empfinden, wer es verpasst, sich auf die richtige Seite zu stellen. Frauen, die öffentlich über Gewalt sprechen, sind mutig. Sie verdienen, dass wir alle für sie einstehen. Als Mann würde ich der Frau auf der Bank heute gerne sagen: Sie sind nicht allein. Es geht darum, aktiv gegen diskriminierende Narrative vorzugehen und sich klar gegen jede Form der Gewalt zu positionieren.