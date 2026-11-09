Gislason spart mit WM-Kader-Einsparungen bis zum 14. Dezember

DHB-Bundestrainer Alfred Gislason verzögert die Nominierung der Handball-WM-Mannschaft bis zum 14. Dezember. Die Kaderentscheidungen für rechte Rückraumposition und Linksaußen sind noch offen.

DHB -Bundestrainer Alfred Gislason vertagt die endgültige Benennung seines Handball-Teams für die anstehende Weltmeisterschaft bis zum 14. Dezember. Nach zwei klaren Siegen in der EM-Qualifikation in Presov bleibt der Kader für die letzten Plätze vorerst offen, da der Trainer persönliche Eindrücke aus der Liga abwarten möchte.

EM-Qualifikation Siege in Presov

Die deutsche Nationalmannschaft beendete das Trainingslager am Wochenende in der slowakischen Stadt Presov mit zwei deutlichen Erfolgen. Zunächst setzte sich das Team am Vortag mit 42:32 gegen Belgien durch. Am Sonntag folgte ein weiterer klarer Sieg mit 39:27 gegen die gastgebende Slowakei. Diese Ergebnisse festigen zwar die Form, liefern aber keine direkten Hinweise auf die finalen Kaderentscheidungen.

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Gislasons Strategie zur Kaderfindung

Gislason gab nach den Spielen an, neue Erkenntnisse gewonnen zu haben, die aber nicht preisgegeben wurden. Er betonte, dass alle Spieler ihre Anteile geliefert hätten. Da die Nationalspieler in den kommenden Wochen intensiv im Verein spielen, will der Coach die Leistungen in der Liga beobachten, bevor er den 35er-Kader benennt. Die endgültige Nominierung für die Weltmeisterschaft ist für den 14. Dezember geplant.

Personelle Unklarheiten auf zwei Positionen

Trotz der starken Leistung ohne den erkrankten Spielmacher Juri Knorr gibt es noch Fragen. Unklar ist, wer die deutschen Farben im rechten Rückraum vertritt und wer auf Linksaußen eingesetzt wird. Arrivierte Spieler wie Lukas Mertens und Rune Dahmke kämpfen um die Plätze, ebenso wie die in Presov eingesetzten David Móré mit sechs Treffern und Tim Freihöfer mit drei Treffern aus vier Versuchen.

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Positive Stimmung unter den Nationalspielern

Kapitän Johannes Golla bewertete die letzte DHB-Trainingswoche im Jahr 2026 als positiv und hob die gute Entwicklung des Teams hervor. Er forderte nachdrücklich, dass jeder Spieler zusätzliches Engagement beweisen müsse, um die hohen internen Ziele für den Januar zu erreichen. Gislason stimmte dieser Haltung zu und verwies auf die notwendige Intensität für den Titelkampf.

Ausblick auf die WM-Nominierung

Der Trainer verzichtet darauf, sich öffentlich festzulegen, und behält die Auswahlkriterien für sich. Er erwähnt, dass noch die eine oder andere knifflige Personalentscheidung bevorsteht. Die Spieler müssen in ihren Vereinen beweisen, dass sie die geforderte Leistung für die WM-Teilnahme erbringen, bevor am 14. Dezember der finale Kader bekanntgegeben wird.