GitHub Copilot: Umstellung auf nutzungsbasierte Abrechnung führt zu unerwartet hohen Kosten

GitHub hat sein Abrechnungsmodell für den KI-Assistenten Copilot geändert. Statt eines Pauschalpreises werden nun AI Credits basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch an Token abgerechnet. Nutzer berichten von deutlich höheren Kosten als erwartet, da vor allem komplexe Aufgaben mit viel Kontext teuer werden. GitHub bietet verschiedene Tarife mit unterschiedlichem monatlichem Guthaben an, doch die Kalkulation wird schwieriger.

GitHub hat die Abrechnung seines KI-Assistenten Copilot umgestellt. Seit dem 1. Juni werden viele Funktionen nicht mehr pauschal, sondern nach tatsächlicher Nutzung berechnet. Für Entwickler klingt das zunächst fair.

Im Alltag kann das neue Modell jedoch dazu führen, dass das monatliche Guthaben deutlich schneller aufgebraucht wird als erwartet. GitHub hat ein Tool veröffentlicht, das berechnet, welche Kosten im Vormonat unter dem neuen Modell entstanden wären. Die genannten Kosten reichen von rund 1000 bis knapp 9000 US-Dollar. Andere Nutzer berichten, dass einzelne Aufgaben einen großen Teil ihres Monatskontingents verbraucht hätten.

Die Beträge lassen sich nicht auf jedes Projekt übertragen. Sie zeigen aber, dass viele Nutzer die Kosten kaum noch kalkulieren können. Copilot ist keine einzelne KI, sondern ein Ökosystem verschiedener Modelle. Je nach Aufgabe kommen unterschiedliche KI-Modelle zum Einsatz.

Diese stammen unter anderem von OpenAI, Anthropic oder Google. Welches Modell verwendet wird, hängt vom jeweiligen Tarif und Einsatzzweck ab. Mit der Umstellung erhalten Nutzer bestimmter Tarife ein monatliches Guthaben in Form von AI Credits. GitHub hatte das System Ende April angekündigt.

Der Verbrauch richtet sich danach, welches Modell genutzt wird und wie aufwendig eine Aufgabe ist. Grundlage der Berechnung sind sogenannte Token. Dazu zählen Eingaben, Antworten und zusätzlicher Kontext, den Copilot zur Bearbeitung einer Aufgabe benötigt. Besonders bei größeren Projekten kann der benötigte Kontext stark anwachsen.

Dadurch entstehen oft mehrere Modellaufrufe, obwohl für Nutzer nur eine einzige Aufgabe sichtbar ist. GitHub Copilot Pro kostet 10 US-Dollar pro Monat und enthält 1500 AI Credits. Die Variante Pro+ bietet für 39 US-Dollar 7000 Credits. Das Paket Copilot Max kostet 100 US-Dollar und umfasst 20.000 Credits.

Normale Codevorschläge und Vervollständigungen bleiben von der Credit-Abrechnung ausgenommen. Zu den aktuellen Nutzerberichten hat sich GitHub bislang nicht öffentlich geäußert





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