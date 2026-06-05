Giulia Gwinn, Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft, spricht über die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und ihre Partnerschaft mit Netto Marken-Discount.

Wenn die deutschen Fußball erinnen am Freitagabend gegen Norwegen um das WM-Ticket spielen, muss Giulia Gwinn nach ihrer Schulter-Operation zuschauen. Aber die Kapitänin der Nationalmannschaft hat große Ziele für den nächsten Sommer.

Beim Turnier in Brasilien will sie mit der DFB-Elf um den Titel spielen. Um optimal vorbereitet zu sein, gehört auch die richtige Ernährung dazu. Dafür hat der Star des FC Bayern nun eine Partnerschaft mit Netto Marken-Discount. Gwinn ist die neue Marken-Botschafterin, nachdem Netto auch schon seit März mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zusammengearbeitet hatte.

Die Verteidigerin wird demnächst in vielen Filialen, auf Social-Media-Kanälen und auf weiteren digitalen Plattformen zu sehen sein. Im Interview verrät Gwinn, welche Bedeutung Ernährung für sie hat. Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Man merkt direkt auf dem Platz, wie man sich ernährt hat.

Deshalb ist das über die Jahre immer wichtiger geworden, sagt die DFB-Kapitänin. Meine Überzeugung ist, dass wir gemeinsam die Bedeutung einer bewussten Ernährung im Leistungssport und auch im Alltag noch stärker in den Fokus rücken können. Gwinn ernähre sich sehr ausgewogen. An Trainings- und Spieltagen eher kohlenhydratreich.

An freien Tagen darf es auch mal etwas Süßes sein, verrät sie. Was sie immer im Kühlschrank hat, sind Hafermilch, Obst, Skyr, Gemüse und Wasser. Mit ihrem Engagement für Netto möchte die Nationalspielerin aber auch Botschaften senden. Zum Beispiel an junge Mädchen.

Dass sie an sich glauben sollen, egal wo sie herkommen oder welche Ziele sie haben. Mit Leidenschaft, harter Arbeit und Spaß kann man viel erreichen. Man muss nicht alles perfekt machen, aber man muss etwas wirklich wollen, sagt Gwinn. Und auch den Frauenfußball möchte sie weiter stärken.

Die Botschaft ist klar. Frauenfußball gehört in die Mitte unseres Lebens, nicht an den Rand. Wir gehören genauso dazu, sagt die Verteidigerin des FC Bayern. Die Partnerschaft mit Netto bietet eine starke Plattform, um dies zu untermauern.

Das ist ein wichtiges Zeichen. Durch diese Partnerschaft habe ich die Möglichkeit, meine Werte zu vertreten und zu zeigen, wofür ich stehe, sowohl auf als auch neben dem Platz





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