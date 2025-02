Giulia Gwinn als potenzielle Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Die Frauen-Bundesliga ist in vollem Gange und die UEFA Women's Nations League steht bevor. Giulia Gwinn wird als potenzielle Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gehandelt. Das DFB-Team trifft sich bereits am kommenden Montag zum Training.

Die Frauen-Bundesliga ist in vollem Gange, 14 von 22 Spieltagen sind absolviert. Eintracht Frankfurt führt das Rennen um die Meisterschaft an, auf Rang zwei lauern die Bayern-Frauen, die am Mittwochabend ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen sind. Die nationalen Wettbewerbe sind aber bei weitem nicht das einzige Highlight, welches der Frauenfußball in diesem Jahr zu bieten hat. Im Sommer findet die Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. Eröffnet wird das Turnier am 2.

Juli, zwei Tage später bestreiten die DFB-Frauen ihr erstes Spiel gegen Polen. In Vorbereitung auf die EM trifft sich das DFB-Team von Bundestrainer Christian Wück bereits am kommenden Montag. Eingeladen sind 23 Spielerinnen, darunter Jule Brand, Laura Freigang und Giulia Gwinn. Im Rahmen dessen absolvieren die DFB-Frauen zwei Spiele in der UEFA Women's Nations League. Den Auftakt machen die Fußballerinnen am 21. Februar gegen Gastgeber Niederlande. Vier Tage später steht in Nürnberg das erste Heimländerspiel des Jahres an. Der Gegner: Österreich. Bis zur EM darf an dem Kader noch ordentlich gerüttelt werden. Wie der Bundestrainer auf einer Pressekonferenz des Verbandes mitteilte, werde er 'die Tür für alle Spielerinnen bis zur finalen Nominierung' noch offen halten. Derweil steht allerdings schon fest, wer künftig die Kapitänsbinde tragen wird: Topkandidatin auf das Amt ist Giulia Gwinn. Die Spielerin des FC Bayern München trug nach dem Rücktritt von Alexandra Popp die Kapitänsbinde. 'Es ist ein Amt, was zu groß ist zum Spekulieren und zu viel Wert hat', sagte Gwinn nach dem Testspiel gegen England im vergangenen Oktober. Etwa fünf Monate später wurde sie erneut mit der Kapitänsfrage konfrontiert. Nachdem die Bayern-Frauen mit 4:1 nach Verlängerung im DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen hatten, musste Gwinn vor die Kamera treten. Und kam etwas ins Schmunzeln. Die Reporterin von Sky habe von Christian Wück erfahren, dass er bereits mit der künftigen Kapitänin gesprochen hätte. 'Sie lächeln so', stellte die Reporterin fest, Gwinn zugewandt. Die Bayern-Spielerin hielt sich jedoch bedeckt: 'Wir warten mal den nächsten Lehrgang ab, würde ich sagen.' Ein Statement von offizieller Seite steht also nach wie vor aus. Das Lächeln von Gwinn sei allerdings 'vielversprechend', merkte die Reporterin an und verabschiedete Gwinn mit den Worten: 'Wir freuen uns weiterhin, dass Sie die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft bleiben.' Nach dem Interview war der Abend für Gwinn aber noch nicht zu Ende. In der Kabine der Bayern-Frauen feierte sie ausgelassen zu dem Song 'Der Zug hat keine Bremse'. Auf Instagram ist zu sehen, wie die Spielerinnen springen, ihre Arme Richtung Himmel reißen und die Lyrics des Ballermann-Hits singen. Allzu lange können die Bayern-Frauen aber nicht mehr feiern. Am Sonntag geht es bereits in der Bundesliga weiter. Um an Spitzenreiter Eintracht Frankfurt dranzubleiben, muss der Klub gegen Werder Bremen gewinnen. Erst am 22./23. März spielt München um den Einzug ins Pokalfinale





