Giulia Gwinn erfolgreich operiert: Reha beginnt

Giulia Gwinn, Nationalspielerin des FC Bayern, ist erfolgreich an der linken Schulter operiert worden. Sie beginnt nun mit ihrer Reha und wird die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und Slowenien verpassen.

Giulia Gwinn ist erfolgreich an der linken Schulter operiert worden. Die 26-jährige Nationalspielerin des FC Bayern beginnt nun mit ihrer Reha und wird wie erwartet die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und Slowenien verpassen.

Die Bayern-Spielerin hatte sich Mitte April im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich die Schulter ausgekugelt, nachdem sie unglücklich gestürzt war. Trotz der Verletzung absolvierte Gwinn die entscheidenden Spiele der Saison für die Münchnerinnen weiter, trug dabei allerdings eine spezielle Manschette und verzichtete auf Einwürfe. Nun wurde die notwendige Operation durchgeführt. Die Frauen-Nationalmannschaft reagierte mit den Worten: "Gute Besserung, Giuli!

Komm' schnell wieder zurück.

" Die Frauen-Nationalmannschaft wird in den kommenden Spielen ohne Gwinn spielen, aber mit einer starken Mannschaft. Der Bundestrainer Christian Wück geht trotz des 0:0 gegen Österreich als Tabellenführer in die kommenden Partien. Am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) trifft das Team in Köln auf Norwegen und kann dort die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien perfekt machen.

Zum Abschluss folgt am 9. Juni (18.00 Uhr/ZDF) das Auswärtsspiel gegen Slowenien in Ljubljana. Wück sagt mit Blick auf die beiden Begegnungen: "Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.

" Zudem betont er: "Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren - mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist. " Im aktuellen Aufgebot steht auch Gwinns Bayern-Kollegin Klara Bühl, die zuletzt wegen Wadenproblemen gefehlt hatte. Nach längerer Pause kehren außerdem Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathy Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC) zurück. Laura Freigang von Eintracht Frankfurt gehört diesmal nur auf Abruf zum Kader. Frankfurt-Stürmerin Nicole Anyomi fehlt aufgrund einer Oberschenkelverletzung





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