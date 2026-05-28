Giuliani Gwinn erfolgreich operiert, beginnt mit Rehabilitation

Giuliani Gwinn, Abwehrspielerin des FC Bayern, wurde erfolgreich an der linken Schulter operiert. Sie wird sich ab sofort in die Rehabilitation begeben. Die DFB-Frauen gehen trotz der Verletzung als Tabellenführer in die Partie gegen Norwegen.

Giuliani Gwinn wurde erfolgreich an der linken Schulter operiert. Sie begibt sich ab sofort in die Rehabilitation . Der FC Bayern hat die erfolgreiche Operation bestätigt.

Gwinn wird wie geplant an den anstehenden Spielen teilnehmen. Die Abwehrspielerin der Münchnerinnen hatte sich im WM-Quali-Spiel gegen Österreich eine Schulterverletzung zugezogen. Sie war Mitte April auf die Schulter gefallen und hatte sich ausgekugelt. Trotz der Verletzung spielte Gwinn die wichtigen Partien in der Saisonendphase für die Bayern weiter.

Sie trug eine Manschette und machte keine Einwürfe. Am Rande der Double-Feier in München hatte Gwinn gesagt: "Es gab nach jedem Spiel eine Reaktion in der Schulter, weil doch einiges kaputt ist.

" Nun hat sie die notwendige Operation gut überstanden. Die DFB-Frauen gehen trotz des zuletzt enttäuschenden 0:0 in Österreich als Tabellenführer ihrer Gruppe in die Partie gegen Verfolger Norwegen. Sie können dort ihr Ticket für Brasilien 2027 klarmachen. Zum Abschluss steht das Spiel gegen Slowenien in Ljubljana an.

Der DFB-Coach Christian Wück sagt: "Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.

" Gwinn wird an den anstehenden Spielen nicht teilnehmen, da sie sich in der Rehabilitation befindet. Ihre Kollegin Klara Bühl wird in das DFB-Aufgebot für die Spiele aufgenommen. Die Frankfurter Offensivspielerin Laura Freigang ist dieses Mal nur auf Abruf dabei. Nicole Anyomi verpasst die Länderspiele wegen einer Oberschenkelverletzung





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