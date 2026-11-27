Giuliano Hediger trifft im Forsthaus auf eine alte Bekanntschaft. Was lief vor der Show zwischen ihm und Brendas Schwester Stella?

begrüßt Giuliano bei seiner Ankunft überschwänglich. Wenig später erkundigt er sich bereits danach, wo Stella ist. Als die beiden sich schließlich gegenüberstehen, wird ihre gemeinsame Vergangenheit zum Thema.

Im Einzelinterview räumt der Musiker dann ein, dass er und Stella sich an einem früheren Abend mehrfach geküsst haben. Mehr sei allerdings nicht passiert, betont er: die beiden fragt, ob sie sich kennen, weicht Giuliano aus: "Ich weiß nicht, vielleicht.

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" Stella spricht dagegen lediglich von einer Begegnung. Dochlässt nicht locker und möchte wissen, ob zwischen ihnen mehr gelaufen ist. Beide verneinen und erklären, sich bei einem Fightingevent über den Weg gelaufen zu sein. Giuliano beendet das Thema vorerst mit einem knappen "Lass gut sein".