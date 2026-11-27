Giuliano Hediger und Papa Paolo ziehen gemeinsam ins Forsthaus. Doch ihr enges Verhältnis hat eine komplizierte Vorgeschichte.

bedeutet die Teilnahme an der Alpen-WG gleichzeitig sein Reality-TV-Debüt. In der Show sprechen die beiden in einem Interview über ihre gemeinsame Vergangenheit.

"Ich habe versucht, meinen Sohn regelmäßig zu sehen, aber teilweise hat es geklappt und teilweise halt auch nicht. Aber mit den Jahren hat sich das sehr gut gelegt und wir haben, wie gesagt, heute ein super, sehr spezielles Verhältnis" , erklärt der Reality-TV-Neuling. Heute treten Vater und Sohn Seite an Seite in der Realityshow an und präsentieren sich dabei als eingespieltes Duo.

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Entsprechend selbstbewusst gehen die beiden in den Wettbewerb: Als Team rechnen sie sich durchaus Chancen auf den Sieg aus. , der zum ersten Mal in die Welt des Reality-TVs eintaucht, ist die Begegnung mit den bekannten Gesichtern noch ungewohnt. , gesteht er in der Show. Vor allem die ersten Momente im Haus haben ihn sichtlich beeindruckt: "Schon der erste Moment war schon krass irgendwie.