Draußen angeblich mit Ariel liiert, in der Villa neu verliebt: Giuliano Hediger schießt nach 'Love Island VIP' gegen Mitstreiter Tim Kühnel.

nicht nachvollziehen.

"Ich finde es halt richtig crazy, dass du da drin so einen Film schiebst, wenn du draußen schon ein Kinderzimmer am Einrichten bist, schon wirklich monatelang eine intensive Bindung zu einem Kind aufgebaut hast, eine Freundin hast und dann da reingehst, nach zwei Tagen in eine andere verliebt bist"selbst fand während der Staffel keine neue Liebe. Mit Hanna habe sich für ihn von Beginn an nur eine Freundschaft entwickelt, und auch mit Camilla wurde es nichts Festes.

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Den Grund dafür kennt der Realitykandidat genau: Er hatte noch Gefühle für seine Ex-Partnerin Asena.