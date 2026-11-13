Gladbach: Blessin stellt hohe Anforderungen an Nicolas Kühn vor dem BVB-Clacher

Trainer Alexander Blessin fordert von Leihspieler Nicolas Kühn mehr Rückwärtsarbeit und Fitness. Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund muss der Schwede seine Verletzungssorgen hinter sich lassen.

Die Borussia Mönchengladbach bereitet sich intensiv auf die entscheidenden Wochen bis zur Weihnachtspause vor. Im Testspiel gegen den belgischen Traditionsklub Standard Lüttich zeigte sich das Team in guter Form. Ein 1:0-Sieg dankte den Gladbachern ihre Bemühungen. Das Siegestor erzielte Florian Neuhaus. Nicolas Kühn bereitete den Treffer mit einem spektakulären Klasse-Antritt vor. Solche entscheidenden Momente benötigt der Verein in der laufenden Bundesliga-Saison dringend.

Verletzungssorgen bremsen Kühn in der Liga

Trotz des guten Auftritts gegen Lüttich kann Nicolas Kühn in der laufenden Liga noch keine Punkte verbuchen. Seit dem Saisonstart stand er für Borussia Mönchengladbach kaum auf dem Feld. Beim Auftaktspiel gegen Elversberg, das mit 3:4 endete, absolvierte er nur eine kurze Einwechslung. Auch im Spiel gegen Paderborn, das 0:0 unentschieden blieb, war seine Einsatzzeit minimal. Der Grund für die wenig Minuten sind zwei Muskelverletzungen. Nach dem Spiel gegen Elversberg zog er sich einen Bündelriss zu. Kurze vor dem Auswärtsspiel in Hamburg, das mit 1:3 verloren ging, folgte eine Muskelzerrung.

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Konkrete Pläne für das Dortmund-Spiel

Trainer Alexander Blessin hat trotz der Verletzungsgeschichte klare Vorstellungen für die kommende Zeit. Der 53-jährige Coach plant konkrete Einsatzstrategien für den Außenstürmer. Ein wichtiger Termin steht bereits an. Am 21. November wird um 15.30 Uhr im Stadion von Borussia Dortmund gespielt. Das Spiel wird im Sky-Sender übertragen. Zudem stehen weitere anspruchsvolle Aufgaben an. Ein Auswärtsspiel in Bremen steht bevor. Im DFB-Pokal trifft der Verein auf Darmstadt. Auch Spiele in Leverkusen und gegen Frankfurt müssen bewältigt werden. Die Teilnahme an diesen Spielen hängt von der Fitness ab. Hugo Bolin könnte das Startelf-Thema beeinflussen. Der 23-Jährige hat ebenfalls eine Muskelzerrung. Falls er nicht rechtzeitig gesundet, könnte Kühn früher starten.

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Hohe Anforderungen an die Defensivarbeit

Trainer Blessin fordert von Nicolas Kühn konkrete Verbesserungen. Das Vertrauen in den eigenen Körper muss zurückkehren. Besonders beim Sprinten zeigt der 26-Jährige noch Unsicherheiten. Blessin möchte, dass Kühn mehrere Trainingseinheiten am Stück absolviert. Dabei darf ihm nichts wehtun. Der Prozess der Rückkehr muss sorgfältig gestaltet werden. Irgendwann muss der nächste Schritt erfolgen. Grundsätzlich überzeugt Blessin von der Qualität des Spielers. Como 1907 zahlte vor anderthalb Jahren unfassbare 19 Millionen Euro für den Wechsel von Celtic Glasgow. Mit dem Ball agiert Kühn immer mit Sinn und Verstand. Gegen Lüttich zeigte er gute Laufwege in die Tiefe. Er öffnete Räume für die Mitspieler effektiv.

Defensive Prinzipien müssen gefestigt werden

Um regelmäßig in der Startelf zu stehen, muss Kühn noch deutlich mehr nach hinten arbeiten. Das ist die klare Ansage des Trainers. Das Verhalten gegen den Ball ist noch verbesserungswürdig. Es gibt bestimmte Prinzipien, die der Schwede verinnerlichen muss. Blessin spricht offen über diese Defizite. Die Kommunikation läuft. Die Anforderungen sind transparent. Der Verein hofft auf eine schnelle Lösung. Die Zeit bis zur Länderspielpause ist begrenzt. Jede Minute zählt für die Fitness. Die Fans erwarten Leistungen. Die Konkurrenz ist hart. Jeder Punkt ist wertvoll.