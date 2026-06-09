Gladbach-Fans setzen auf Elvedi bei der WM 2026

Eine Umfrage unter Borussia-Fans zeigt, dass sie Nico Elvedi mit der Schweiz am weitesten kommen sehen. Die USA mit Scally und Reyna sind die zweite Wahl, während Tabakovic und Castrop wenig zugetraut wird.

Am Donnerstag um 21 Uhr startet mit der Partie Mexiko gegen Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-City die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 in den USA , Mexiko und Kanada.

Das Turnier findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt und verspricht ein spannendes Ereignis zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der WM wird das Turnier in drei Ländern ausgetragen, was logistisch und kulturell eine große Herausforderung darstellt.

Die Spiele werden in 16 Stadien verteilt auf die drei Gastgeberländer stattfinden, wobei Mexiko bereits 1970 und 1986 Gastgeber war. Kanada und die USA hingegen sind regelmäßige Teilnehmer an großen Turnieren, aber die USA waren zuletzt 1994 Gastgeber der WM. Fünf Spieler von Borussia Mönchengladbach nehmen an dieser Weltmeisterschaft teil: Haris Tabakovic, der bis zum 1. Juli offiziell noch ein Borusse ist, Nico Elvedi, Jens Castrop, Joe Scally und Giovanni Reyna.

BILD wollte von den Gladbach-Fans wissen, wie weit sie den Spielern bei der WM zutrauen. In einem Online-Voting mit knapp 20.000 Teilnehmern stellte sich heraus, dass die Fans einen klaren Favoriten haben: Borussias Abwehrchef Nico Elvedi. 70 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für die Option, dass Joe Scally und Giovanni Reyna mit den USA am weitesten kommen. Haris Tabakovic mit Bosnien-Herzegowina erhielt nur 8 Prozent der Stimmen, Jens Castrop mit Südkorea 7 Prozent.

Die Fans trauen diesen beiden Spielern nicht viel zu, was angesichts der sportlichen Stärke ihrer Nationalmannschaften nachvollziehbar ist. Die BILD-Umfrage fragte auch danach, wie weit die einzelnen Spieler mit ihren Teams genau kommen werden. Auch hier liegt Elvedi mit der Schweiz vorn: 30 Prozent der Befragten glauben an das Viertelfinale, 47 Prozent zumindest an das Achtelfinale. Für die USA mit Scally und Reyna trauen nur 12 Prozent der Fans das Viertelfinale zu.

Die Mehrheit geht davon aus, dass die USA nur das Sechzehntelfinale (33 Prozent) oder das Achtelfinale (31 Prozent) erreichen. Bei Castrop und Tabakovic ist die Erwartung noch geringer: 42 Prozent der Teilnehmer glauben, dass Bosnien-Herzegowina bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden ist, und bei Südkorea sind es 39 Prozent, die ein frühes Aus prognostizieren. Diese Einschätzungen spiegeln die aktuelle Stärke der Mannschaften wider.

Die USA haben sich in den letzten Jahren verbessert, aber gegen Top-Teams wie Brasilien oder Frankreich wird es schwer. Die Schweiz hingegen hat eine solide Mannschaft und könnte durchaus für eine Überraschung gut sein. Bosnien und Südkorea haben hingegen mit Verletzungssorgen und mangelnder internationaler Erfahrung zu kämpfen. Für die Gladbach-Fans bleibt zu hoffen, dass ihre Spieler die Erwartungen übertreffen und für positive Schlagzeilen sorgen





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