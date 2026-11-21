Borussia Mönchengladbach sucht den Aufwärtstrend gegen Dortmunds Bestverteidigung. Am 21. November zeigt Sky die Partie exklusiv live im Free-TV-Verzicht.

Der 1. FC Mönchengladbach befindet sich in einer tiefen sportlichen Krise und steht vor einer schweren Aufgabe im kommenden Bundesliga spiel gegen Borussia Dortmund. Mit lediglich vier Punkten aus den ersten neun Partien belegt die Mannschaft um Trainer Gerardo Seoane den letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Die defensive Stabilität des Fohlen-Teams hat in dieser Spielzeit versagt, da das Team bisher 25 Gegentore kassiert hat und damit die schlechteste Defensive der gesamten Liga aufweist. Die Situation erfordert einen deutlichen Turnaround, um die Qualifikation für internationale Wettbewerbe oder zumindest den sicheren Klassenerhalt nicht in Gefahr zu bringen.

Defensive-Herausforderung in Gladbach

Das direkte Duell gegen den FC Schalke 04 oder den FC Bayern München, gegen den die Gladbacher nur unentschieden spielten, hebt die Bedeutung dieses Spiels hervor. Nun trifft das Team im Borussia-Park auf Borussia Dortmund, das eine völlig andere defensive Verfassung präsentiert. Die Schwarzgelben weisen mit nur sieben Gegentoren in der bisherigen Saison die beste Abwehr der Liga auf. Diese Diskrepanz macht die Partie zu einem extremen Test für die Gladbacher Innenverteidigung. Die Statistiken zeigen klar, dass Mönchengladbach nicht nur Punkte, sondern vor allem defensive Disziplin gegen die angreifenden Stürmer von Dortmund braucht, um ein Desaster zu vermeiden.

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Spielerkonstellation und Aufstellungen

Bei Borussia Dortmund wird das Defensivkonzept durch zentrale Figuren wie Gregor Kobel gestützt, der im Tor steht. Die Abwehrlinie wird von Spielern wie N. Schlotterbeck und Fanis Fétfidis sowie Mats Hummels geführt, wobei die genauen Namen der Abwehrspieler je nach Taktik variieren können. Im Mittelfeld agieren Akteure wie Julian Ryerson und F. Nmecha, während die Offensive von Spielern wie Bellingham, Svensson, Karetsas, Beier und Fabio Silva getragen wird. Diese Aufstellung spiegelt die aktuelle Stärke des Vereins wider, der trotz anderer sportlicher Höhen und Tiefen in der Defensive bisher sehr solid positioniert ist. Die Konfrontation dieser Strukturen mit der Gladbacher Offensivmacht ist der Schlüssel zum Spielverlauf.

Übertragungsrechte und Fernsehpartner

Faninnen und Fans müssen auf das traditionelle Free-TV verzichten, da das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund nicht im freien Fernsehen übertragen wird. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky, die die Partie am 21. November um 15:30 Uhr als Einzelspiel senden. Für den Zugriff auf dieses Angebot ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky erforderlich. Alternativ bietet DAZN die Möglichkeit, das Duell in der sogenannten Konferenz zu verfolgen, was jedoch ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo voraussetzt. Dies betrifft alle Zuschauer, die nicht über die entsprechenden Plattformen abonniert sind.

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Livestream-Möglichkeiten für Zuschauer

Für diejenigen, die das Spiel digital verfolgen möchten, stehen mehrere digitale Kanäle zur Verfügung. Der Livestream des Bundesliga-Duells kann über die Plattform SkyGo oder über WOWTV geschaut werden. Beide Dienste erlauben den Zugriff auf das live übertragene Spielgeschehen in hoher Qualität. Zusätzlich bleibt DAZN als Anbieter für die Konferenzübertragung relevant. Diese digitalen Angebote sind für viele Fußballfans die primäre Quelle für die Verfolgung der Partie, insbesondere da das Spiel nicht im linearen Fernsehen läuft. Die Verfügbarkeit hängt stark von den bestehenden Verträgen der Zuschauer mit den jeweiligen Streaming-Diensten ab.

Auswirkungen auf die Tabellenposition

Die Bedeutung dieses Spiels geht über die bloßen Punkte hinaus. Für Mönchengladbach ist jeder der folgenden Punkte ein Überlebenskampf, da die aktuelle Position am Tabellenende keine Fehler zulässt. Gegen Dortmund, das als einer der Favoriten auf den Titel gilt, ist ein positives Ergebnis kaum erwartet worden, aber notwendig, um Momentum zu gewinnen. Für Dortmund dient das Spiel der Bestätigung der eigenen defensiven Stärke und der Konsolidierung der eigenen Tabellenposition. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Teams machen die Partie taktisch interessant, da Gladbach risikofreier auftreten muss, während Dortmund die Kontrolle suchen wird.