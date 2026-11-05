Gladbach gegen HSV: Droht historisches torloses Remis in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach trifft auf den Hamburger SV. Ein drittes 0:0 in Folge wäre ein neuer Bundesliga-Rekord. Analyse des schwachen Torverhältnisses.

Am Freitagabend um 20.30 Uhr tritt Borussia Mönchengladbach beim Hamburger SV an, wobei beide Mannschaften eine bemerkenswerte Offensive-Defensive-Bilanz vorweisen können, die auf ein torloses Ergebnis hindeutet. Die historische Statistik untermauert diese Erwartung, da das letzte Tor in diesem Duell am 12. Mai 2018 erzielt wurde, als Lewis Holtby den HSV mit einem 2:1-Siegtreffer besiegte. Seitdem kehrte der Traditionsklub in die Bundesliga zurück, doch in der letzten Saison blieben bei den Begegnungen gegen Gladbach die Tore aus. Nun droht mit einem weiteren torlosen Remis die Einstellung eines langjährigen Rekordevents in der höchsten deutschen Spielklasse.

Historische Statistik der torlosen Duell

Ein drittes torloses Unentschieden in Folge würde eine besondere statistische Schwelle erreichen, die in der Bundesliga-Historie von nur wenigen Paarungen erreicht wurde. Bisher gab es 102 Begegnungen in der Bundesliga, die mit einem 0:0 endeten, wobei Borussia Mönchengladbach 34 Siege, der HSV 40 Siege und 28 Unentschieden verbuchen konnte. Sollte die Partie am Freitag ebenfalls mit einem 0:0 enden, wäre dies der höchste Wert für dieses direkte Duell. In der langen Erstliga-Historie schafften es bisher nur sechs andere Duelle, in drei Partien in Folge keinen einzigen Treffer zu erzielen, was diesen Zustand zur Seltenheit macht.

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Zu den historischen Vorbildern gehören Rot-Weiß Essen gegen Eintracht Braunschweig in den Spielzeiten von 1966/67 bis 1969/70. Ebenso erwähnenswert ist der MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf, das in den Jahren 1971/72 bis 1972/73 keine Tore produzierte. Auch Borussia Dortmund traf in den Jahren 1984/85 bis 1985/86 nicht gegen Waldhof Mannheim. Werder Bremen und der 1. FC Kaiserslautern folgten in den Saisons 1987/88 bis 1988/89. Zudem gibt es zwei weitere Beispiele, in denen der VfB Stuttgart in den Jahren 2001/02 bis 2003/04 gegen den 1. FC Köln und in den Jahren 2001/02 bis 2002/03 gegen Energie Cottbus kein Tor schoss.

Defensive Stärke und taktische Ausrichtung

Die Defensive des Hamburger SV zeigte bereits in der vergangenen Saison unter Ex-Trainer Eugen Polanski eine enorme Resilienz, die den Gegner trotz hoher Ballbesitzanteile im eigenen Feld abstöpte. Am 18. Spieltag der letzten Saison ließ HSV praktisch im Minutentakt auf das Tor von Moritz Nicolas schießen, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Nicolas, der mit 29 Jahren eine überragende Leistung zeigte, hielt das Tor sauber, obwohl die Hamburger ein Torschussverhältnis von 27:6 für sich verbuchen konnten. Diese statistische Dominanz im Angriff nützte jedoch nichts, da ein entscheidender Durchbruch ausblieb.

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Die aktuelle Verletzung von Torwart Moritz Nicolas ist ein wesentlicher Faktor für die kommende Partie am Freitag. Da er nicht im Kader stehen wird, stellt sich die Frage, ob die defensive Solidität des HSV bestehen bleibt oder ob Gladbach die Defensive durchbrechen kann. Die Kombination aus einer schwachen Offensive beider Teams und der bekannten Taktik des HSV, das Spiel zu unterbrechen, deutet stark auf ein knapper, torarmes Duell hin. Die Fans müssen mit viel Geduld auftreten, um hoffentlich doch noch eine Torfeier zu erleben.

Ausblick auf die Konsequenzen

Für beide Vereine ist der Ausgang der Partie von großer Bedeutung, da ein drittes torloses Unentschieden die Frustration bei den Anhängern weiter schüren könnte. Borussia Mönchengladbach, auch als die Fohlen bekannt, sucht nach Möglichkeiten, die offensive Blockade zu lösen, während der Hamburger SV versuchen wird, seine defensive Struktur aufrechtzuerhalten. Die Analyse der letzten Begegnungen und der aktuellen Personalverfügbarkeit legt nahe, dass taktische Disziplin und Fehlervermeidung entscheidender sein werden als Offensivpower.

Die Pressekonferenz vor dem Spiel wird wahrscheinlich die Verletzung von Moritz Nicolas im Fokus haben und wie der HSV diesen Ausfall kompensieren wird. Für Gladbach steht die Frage im Raum, wie die Angreifer auf die bekannte Hamburger Defensive reagieren. Mit dem heutigen Datum als Referenzpunkt bleibt abzuwarten, ob diese Geschichte der torlosen Duelle fortgeschrieben wird oder ob am Freitag ein Tor den langen Dornröschenschlaf des Duells beendet.