Der Spitzname stammt aus seinem Freiwilligen Sozialen Jahr an einer Grundschule.

Jungstar Wael Mohya hat während seines Freiwilligen Sozialen Jahres an einer Grundschule einen ungewöhnlichen Spitznamen verpasst bekommen.

„Da war eine, die hat mich ‚Waffel‘ genannt. Die konnte meinen Namen nicht richtig aussprechen. Die Kids werden mich jetzt immer ‚Waffel‘ nennen. Der Spitzname ist gesetzt“, sagte der 17-Jährige von Borussia Mönchengladbach im Podcast Copa TalkS.

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Mohya hatte 2025 nach seinem Realschulabschluss ein FSJ an einer Offenen Ganztagsschule absolviert.