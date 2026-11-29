Rainer Bonhof signalisiert Nachholbedarf bei Borussia Mönchengladbach. Trainer Alexander Blessin vertraut auf Genesung von Spielern wie Robin Hack und Hugo Bolin.

Rainer Bonhof, der Präsident von Borussia Mönchengladbach, hat am Freitag vor dem 3:3-Unentschieden gegen Werder Bremen auf Sky deutlich gemacht, dass der Verein in der Winter-Transferperiode nach Verstärkungen Ausschau halten wird. Der 74-Jährige betonte dabei, dass Transfermaßnahmen nicht zwangsläufig übers Knie gebrochen werden müssen. Wenn Not am Mann ist und die finanziellen Mittel es zulassen, sei man bereit, in der Winterpause zu handeln.

Strategische Ausrichtung der Vereinsführung

Bonhofs Aussage steht im deutlichen Kontrast zur Haltung von Trainer Alexander Blessin, der dem 3:3-Unentschieden bei Werder Bremen am Freitag folgte. Der 53-jährige Coach zeigte sich ebenfalls gegenüber Sky geäußert und dämpfte die Erwartungen an das Winter-Transferfenster, da dieses allgemein als schwierig zu bewerten sei. Blessin vertraut auf den bestehenden Kader, der in Bremen lange Zeit gegen eines der besten Heimteams der Liga ein solides Spiel ablieferte. Erst in der Nachspielzeit gab man den zweiten Saisonsieg aus der Hand.

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Verletzungen belasten die Defensive

Der Fohlen-Coach betonte, dass neben dem angeschlagenen Robin Hack noch weitere Profis fehlten. Blessin wünscht sich zunächst die vollständige Rückkehr der verletzten Spieler. Mit Hugo Bolin erwarte er in der kommenden Woche einen Kreativspieler, der den Angriff verstärken soll. Auch in der Defensive gibt es noch Baustellen, doch bei Jan Lezczynski und Daiki Hashioka dauere es nicht mehr allzu lange, bis sie wieder verfügbar seien. Solange die Verletzungssorgen nicht abnehmen, könne der Kader ausreichen.

Spielerpotenzial noch nicht voll ausgeschöpft

Tatsächlich stehen noch einige Spieler auf dem Kader, die nach ihren Verletzungen ihr Potenzial noch nicht zu 100 Prozent abrufen können. Sollte sich diese Situation bis zum neuen Jahr nicht verbessern, könnten Wintertransfers doch Sinn ergeben. In Bremen wurde deutlich, dass der derzeit verfügbare Kader offenbar nicht für die Anforderungen ausreichte. Nach den Auswechslungen von Florian Neuhaus und Zento Uno verlor Gladbach die Kontrolle im Mittelfeld.

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Unerfahrene Reserven können nicht ersetzen

Die Ausfälle im Mittelfeld wirkten sich direkt auf das Spielgeschehen aus. Itakura und der junge Matthieu Nguefack konnten das starke Duo nicht gleichwertig ersetzen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Gesundheit der Stammspieler zu priorisieren. Die Vereinsführung beobachtet die Situation genau, bleibt aber zunächst geduldig.

Ausblick auf die nächste Woche

Die Hoffnung der Verantwortlichen liegt darauf, dass die Rückkehr der Verletzten die Situation stabilisiert. Wenn Hugo Bolin, Jan Lezczynski und Daiki Hashioka ihre Form wiedererlangen, könnte dies die Dringlichkeit von Winterneuzugängen mindern. Bis dahin bleibt die Tür für Verstärkungen geöffnet, falls die Verletztenquote hoch bleibt.