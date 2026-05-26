Der 20-jährige Spieler wird Teil des italienischen Kaders für zwei Länderspiele gegen Luxemburg und Griechenland. Trainer Silvio Baldini setzt auf junge Talente wie Chiarodia.

Der Gladbach -Profi Fabio Chiarodia erhält Einladung zur italienischen A-Nationalmannschaft. Der 20-jährige Spieler wird Teil des italienischen Kaders für zwei Länderspiele gegen Luxemburg und Griechenland. Trainer Silvio Baldini setzt auf junge Talente wie Chiarodia, der bereits vier U21-Länderspiele für Italien absolviert hatte.

Der Kader umfasst Spieler aus verschiedenen Jahrgängen, darunter vier Spieler des Jahrgangs 2008, drei des Jahrgangs 2006, sieben des Jahrgangs 2005 sowie neun des Jahrgangs 2004. Der Durchschnittsalter des Kaders beträgt 20 Jahre und 6 Monate. Chiarodia hat sich in der Saison gesteigert und durfte in den letzten vier Saisonspielen dreimal von Beginn an ran. Als Belohnung für seine Leistung erhält er die Einladung zum italienischen Nationalteam.

Der italienische Interimstrainer Silvio Baldini lud Chiarodia erstmals zur italienischen A-Nationalmannschaft ein. Die Italiener, die in den Play-offs gegen Bosnien-Herzegowina die WM-Teilnahme nach Elfmeterschießen verpasst hatten, absolvieren am 3. Juni in Luxemburg und am 7. Juni in Griechenland zwei Länderspiele zum Abschluss der Saison.

Chiarodia kann nun sein erstes A-Länderspiel für Italien absolvieren. Der bisherige U21-Nationaltrainer Baldini übernahm die schwierige Mission in Italien als Interimscoach, nachdem Trainer Gennaro Gattuso gefeuert worden war. Der neue Coach wird in der kommenden Saison die schwierige Mission in Italien übernehmen. Der Kader umfasst fast ausnahmslos junge Talente wie Chiarodia, der unter Baldini vier U21-Länderspiele bestritten hatte.

Der Marktwert von Chiarodia beträgt bisher drei Millionen Euro. Der Spieler hat in den italienischen Jugendnationalteams insgesamt 52 Länderspiele absolviert





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