Gladbach schließt David Herold-Transfer ab: Einigung mit Karlsruher SC erzielt

Gladbach hat sich auf David Herold, einen Linksverteidiger aus Karlsruher SC, konzentriert, der bereits vor Wochen von BILD berichtet wurde. Der Transfer ist fast abgeschlossen, aber noch nicht unterschrieben. Borussia zahlt möglicherweise nicht die komplette Summe, und Shio Fukuda wechselt als Leih-Stürmer nach Karlsruhe.

Was lange währt, wird endlich gut! Auch BILD hatte bereits vor Wochen berichtet, dass Gladbach ganz heiß auf die Verpflichtung von Linksverteidiger David Herold (23) von Zweitligist Karlsruher SC ist.

Nun hat Borussia eine Einigung mit Karlsruhe über den Transfer erzielt, wo Herold noch einen Vertrag bis 2027 hat. Aber auch eine Ausstiegsklausel, die in der Höhe seines derzeitigen Marktwertes bei transfermarkt.de von 3,5 Millionen Euro liegen soll. Gut möglich, dass Borussia nicht die komplette Summe bezahlt – und dafür Leih-Stürmer Shio Fukuda (22, 5 Saisontore für den KSC) fest nach Karlsruhe wechselt.

Gladbachs Sport-Boss Rouven Schröder (50) bestätigte Donnerstag nun, dass der Wechsel nahezu eingetütet ist: „Ja, der Wechsel ist auf dem Weg. Es ist noch nichts unterschrieben und da steht auch noch ein Medizintest an. Natürlich denken wir uns bei dieser Personalie etwas. Er ist noch ein entwicklungsfähiger Spieler.

Wenn der Transfer klappt, bekommen wir einen Spieler, der für Borussia brennt. Er hat schon Attribute, die wir uns wünschen.





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