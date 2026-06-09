Rocco Reitz' offizielle Verabschiedung beim letzten Spieltag gegen Hoffenheim musste verschoben werden, da er wegen eines schweren Infekts im Krankenhaus lag. Der Verein hat jedoch bereits eine Lösung für die Nachfolge von Reitz gefunden: Jens Castrop (22) soll zum neuen Mittelfeld-Chef aufgebaut werden. Castrop möchte mehr Verantwortung übernehmen und langfristig zur zentralen Figur im Mittelfeld werden. Der Verein hat mit Enzo Leopold (25) einen weiteren Zentrumsspieler mit Leader-Qualitäten verpflichtet, um die Reitz-Nachfolge auf mehrere Schultern zu verlagern und den Konkurrenzkampf hochzuhalten.

Die Verabschiedung von Rocco Reitz (24) musste verschoben werden, da er wegen eines schweren Infekts im Krankenhaus lag. Eigentlich sollte er beim letzten Spieltag gegen Hoffenheim offiziell verabschiedet werden, was nun kommende Saison nachgeholt werden soll.

Reitz wechselt nach 17 Jahren bei seinem Verein für über 20 Mio. Euro zu Liga-Konkurrent Leipzig. Der Verein hat frühzeitig eine Lösung für die Nachfolge von Reitz gefunden: Jens Castrop (22) soll zum neuen Mittelfeld-Chef aufgebaut werden. Castrop wurde bereits vergangenen Sommer vom 1.

FC Nürnberg verpflichtet. In den vergangenen Wochen haben der Verein und Castrop viele Gespräche geführt und sind sich einig darüber, dass er jetzt eine noch wichtigere Rolle einnehmen soll. Castrop möchte mehr Verantwortung übernehmen und langfristig zur zentralen Figur im Mittelfeld werden. Er hat sein Potenzial bereits mit drei Saisontreffern und einer Vorlage unter Beweis gestellt und seinen Marktwert von sechs auf zehn Millionen Euro gesteigert.

Castrop hat ähnliche Werte wie Reitz: Fleiß, Aggressivität und Bissigkeit. Er möchte in Zukunft eine Führungsrolle in der Kabine einnehmen und die Mannschaft auch in schlechten Phasen mitziehen. Um die Reitz-Nachfolge auf mehrere Schultern zu verlagern und den Konkurrenzkampf hochzuhalten, hat der Verein mit Enzo Leopold (25) einen weiteren Zentrumsspieler mit Leader-Qualitäten verpflichtet. Castrop kann sein neues Standing auch über die WM-Teilnahme mit Südkorea unterstreichen, da seine Mutter Südkoreanerin ist





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