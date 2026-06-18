Gladbach setzt auf Viererkette: Philipp Sander übernimmt zentrale Rolle im Mittelfeld

Sportdirektor Rouven Schröder kündigt einen Systemwechsel an. Philipp Sander kehrt in seine bewährte Position im zentralen Mittelfeld zurück und soll als erfahrener Spieler den Neuen helfen. Auch eine Beförderung zum Vize-Kapitän ist im Gespräch.

Nach der ausgiebigen Saisonanalyse hatte Gladbachs Sport -Boss Rouven Schröder in einer Presserunde die Ergebnisse präsentiert und klargestellt, mit welchem Spielsystem Borussia in die Bundesliga- Saison 2026/27 gehen wird.

Man möchte eine bestimmte Art von Fußball spielen. Zum Ende der abgelaufenen Saison gab es Spiele, außer gegen Augsburg, in denen umgesetzt wurde, was man sehen möchte. Daher plant man zukünftig mit einer Viererkette, um eine klare Ausrichtung und Weiterentwicklung zu haben. Für Führungsspieler Philipp Sander bedeutet das einen neuen, eigentlich alten Job.

In der vergangenen Saison war Sander ab dem achten Spieltag, einer 0:3-Niederlage gegen Bayern, in die von Trainer Eugen Polanski bevorzugte Dreierkette versetzt worden. In einer Viererkette ist er nun nicht mehr fest eingeplant. Dort sind Nico Elvedi und Kevin Diks vorerst gesetzt, zumal das Duo mit dem frisch gekürten italienischen A-Nationalspieler Fabio Chiarodia einen erstklassigen Herausforderer hat.

Das heißt: Nach dem Abgang von Rocco Reitz und Yannik Engelhardt soll Sander der neue Chef im zentralen Mittelfeld werden - die Rolle, die er bereits vor seinem Wechsel zu den Fohlen beim damaligen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel ausgefüllt hat. Zudem soll Sander mit seiner Erfahrung den Neuzugängen Enzo Leopold und Zento Uno zur Seite stehen, für die die Bundesliga noch Neuland ist.

Sander hatte sich nach seinem Wechsel aus Kiel schnell zum Führungsspieler entwickelt und war bereits in seiner zweiten Saison in den Mannschaftsrat aufgestiegen. Nach dem Reitz-Abgang für 20 Millionen Euro nach Leipzig könnte in der neuen Saison die nächste Beförderung anstehen. Der Mittelfeldspieler ist einer der Kandidaten für das Amt des Vize-Kapitäns hinter Leitwolf Tim Kleindienst





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