Gladbach testet gegen Wuppertal und empfängt Aston Villa zur Saisoneröffnung

Borussia Mönchengladbach hat ein weiteres Testspiel gegen den Wuppertaler SV angekündigt und plant als Saisoneröffnung einen Kracher gegen den Europa-League-Sieger Aston Villa.

Am Mittwoch hat Borussia Mönchengladbach ein weiteres Testspiel im Rahmen der Sommer-Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 bekannt gegeben. Am Samstag, den 18. Juli, um 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane im traditionsreichen Stadion am Zoo beim Wuppertaler SV.

Der WSV beendete die vergangene Saison in der Regionalliga West auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss daher in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Niederrhein antreten. Der Test gegen den Traditionsklub ist Teil einer Reihe von Vorbereitungsspielen, die Borussia auf die neue Saison einstimmen sollen. Zuvor hatten die Gladbacher bereits Partien bei Rot-Weiss Essen am 25. Juli und beim FC Hansa Rostock am 1.

August festgelegt. Die Begegnung in Wuppertal verspricht eine interessante Aufgabe zu werden, da der WSV trotz des Abstiegs über eine leidenschaftliche Fanbasis verfügt und im Stadion am Zoo für eine besondere Atmosphäre sorgen wird. Ein noch prominenterer Gegner steht jedoch noch nicht offiziell fest, sorgt aber bereits für große Vorfreude unter den Anhängern. Nach Informationen der Rheinischen Post hat Borussia Mönchengladbach für die traditionelle Saisoneröffnung im Borussia-Park den aktuellen Europa-League-Sieger Aston Villa aus der englischen Premier League verpflichtet.

Die Partie soll am Samstag, den 15. August, um 15:30 Uhr stattfinden. Aston Villa, das die abgelaufene Premier-League-Saison auf dem vierten Platz beendete, setzte sich vor zwei Wochen im Finale der Europa League klar mit 3:0 gegen den SC Freiburg durch und krönte sich damit zum Champions-League-Sieger der vergangenen Saison. Der englische Klub reiht sich damit in die Liste hochkarätiger Gegner ein, die in den vergangenen Jahren zur Saisoneröffnung nach Gladbach kamen.

So gastierten in den letzten Jahren der FC Valencia (2025), Racing Straßburg (2024), der HSC Montpellier (2023), Real Sociedad San Sebastián (2022) und der FC Groningen (2021) im Borussia-Park. Die Begegnung gegen Aston Villa dürfte ein echter Härtetest für die Borussia-Elf werden und den Fans ein attraktives Spiel bieten. Neben den bereits genannten Testspielen stehen weitere Programmpunkte in der Vorbereitung an. Vom 2. bis zum 9.

August bezieht die Mannschaft ihr Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee, wo intensive Trainingseinheiten und möglicherweise weitere Testspiele gegen lokale Gegner auf dem Programm stehen. Der Höhepunkt der Vorbereitung wird dann der Familientag am 16. August rund um das Stadion sein, präsentiert von REUTER. An diesem Tag haben die Fans die Gelegenheit, die Mannschaft hautnah zu erleben, Autogramme zu sammeln und sich auf die kommende Saison einzustimmen.

Die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison ist bei Borussia Mönchengladbach bereits jetzt spürbar, und die Verantwortlichen hoffen, mit der attraktiven Testspielauswahl und dem hochkarätigen Saisonauftakt gegen Aston Villa die Fans zu begeistern und die Mannschaft optimal auf den Start vorzubereiten. Die genauen Uhrzeiten für das Spiel bei Rot-Weiss Essen stehen noch nicht fest, werden aber in Kürze bekannt gegeben.

Die Saison 2025/26 verlief für Borussia Mönchengladbach durchwachsen, das Team belegte in der Bundesliga den achten Platz und verpasste knapp die internationalen Plätze. Trainer Seoane möchte in der neuen Spielzeit angreifen und hat die Vorbereitung intensiviert. Die Testspiele gegen starke Gegner wie Essen, Rostock, Wuppertal und vor allem Aston Villa sollen den Spielern die nötige Wettkampfhärte verleihen. Mit einem ausgewogenen Mix aus traditionsreichen Klubs und internationalen Top-Teams will sich Gladbach bestmöglich auf die Herausforderungen der neuen Saison vorbereiten.

Die Fans können sich auf spannende Begegnungen und einen vielversprechenden Auftakt freuen





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