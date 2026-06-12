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Gladbach verlängert Vertrag von Fabio Chiarodia bis 2028

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Gladbach verlängert Vertrag von Fabio Chiarodia bis 2028
GladbachFabio ChiarodiaVertrag
📆12/06/2026 09:43:00
📰BILD
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Gladbach hat den Vertrag von Fabio Chiarodia vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert, weil der Verteidiger ablösefrei hätte gehen können. Chiarodia hat seinen Marktwert erhöht, weil er seine ersten A-Länderspiele für Italien absolvierte. Gladbach-Boss Schröder sieht Chiarodia als einen jungen, entwicklungsfähigen Innenverteidiger mit großem Potenzial. Chiarodia selbst sieht seine Entscheidung als einen Schritt in seiner Karriere bei Borussia und betont seine kontinuierliche Entwicklung in Gladbach.

Gladbach hat den Vertrag von Fabio Chiarodia vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert, weil der Verteidiger ablösefrei hätte gehen können. Chiarodia hat seinen Marktwert erhöht, weil er seine ersten A-Länderspiele für Italien absolvierte.

Gladbach-Boss Schröder sieht Chiarodia als einen jungen, entwicklungsfähigen Innenverteidiger mit großem Potenzial. Chiarodia selbst sieht seine Entscheidung als einen Schritt in seiner Karriere bei Borussia und betont seine kontinuierliche Entwicklung in Gladbach. Gladbach hat den Vertrag mit Chiarodia vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert, weil der Verteidiger ablösefrei hätte gehen können.

Chiarodia hat seinen Marktwert erhöht, weil er seine ersten A-Länderspiele für Italien absolvierte. Gladbach-Boss Schröder sieht Chiarodia als einen jungen, entwicklungsfähigen Innenverteidiger mit großem Potenzial. Chiarodia selbst sieht seine Entscheidung als einen Schritt in seiner Karriere bei Borussia und betont seine kontinuierliche Entwicklung in Gladbach

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