Gladbach verpflichtet Enzo Leopold ablösefrei von Hannover 96

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Neuzugang für die neue Saison: Enzo Leopold kommt ablösefrei von Hannover 96 und unterschreibt bis 2030. Der Mittelfeldspieler soll das Spiel der Fohlen beleben.

Borussia Mönchengladbach hat auf dem Transfer markt erneut zugeschlagen und den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Nachdem der Klub zuvor bereits Daniel Batz vom FSV Mainz 05 und David Herold vom Karlsruher SC verpflichtet hatte, gab der VfL am Mittwoch die Verpflichtung von Enzo Leopold bekannt.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Hannover 96 zu den Fohlen und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Die offizielle Bestätigung erfolgte am Mittwochmittag, nachdem BILD bereits zuvor über den Deal berichtet hatte. Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder, der mit Hochdruck am Kader für die neue Saison arbeitet, zeigte sich hochzufrieden mit dem Transfer.

Er lobte Leopolds Entwicklung in den vergangenen vier Jahren bei Hannover 96, wo er sich zu einem zentralen Fixpunkt im Mittelfeld entwickelte. Enzo ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt. Er ist aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis, betonte Schröder. In der vergangenen Saison habe Leopold als Kapitän der Mannschaft zudem einen großen Schritt in Sachen Leadership gemacht.

Diese Führungsqualitäten könnten für Gladbach in der kommenden Saison von großer Bedeutung sein, da das Team nach einer durchwachsenen Saison wieder in die obere Tabellenhälfte strebt. Für Leopold selbst geht mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung. Der gebürtige Freiburger begann seine Karriere in der Jugend des SC Freiburg, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und feierte 2018 mit der U19 den DFB-Pokal der A-Junioren. Nach einem erfolgreichen Sprung in den Profibereich wechselte er im Sommer 2022 zu Hannover 96 in die 2.

Bundesliga. Dort absolvierte er insgesamt 124 Pflichtspiele, erzielte acht Tore und bereitete 17 weitere vor. Seit Sommer 2025 führte er die Roten zudem als Kapitän aufs Feld. Nun darf er sich endlich im deutschen Fußball-Oberhaus beweisen.

Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen, und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe, versprach Leopold den Gladbach-Anhängern. Mit seiner Verpflichtung verstärkt der VfL die zentrale Mittelfeldachse und gewinnt einen erfahrenen Spieler, der trotz seiner jungen Jahre bereits Führungsverantwortung übernommen hat. Die kommende Saison verspricht für Borussia Mönchengladbach mit diesen Neuzugängen eine spannende Entwicklung zu werden, bei der Leopold eine Schlüsselrolle einnehmen könnte





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