Gladbach vor Verpflichtung von Isac Lidberg - Strategiewechsel hin zu erfahrenen Stürmern

Borussia Mönchengladbach könnte ihren Kader mit dem erfahrenen Stürmer Isac Lidberg von Darmstadt 98 verstärken. Nach dem Abschied der Leihspieler Boteli und Fukuda steht ein 27-Jähriger im Fokus, der in der 2. Bundesliga überzeugt hat. Die Ablöseforderung Darmstadts liegt bei fünf Millionen Euro.

Borussia Mönchengladbach scheint ihre Transfer strategie zu überdenken und setzt künftig möglicherweise stärker auf erfahrene Spieler statt auf junge Talente. Nach der letzten Saison hatten die Fohlen mit Winsley Boteli und Shio Fukuda zwei vielversprechende Nachwuchs stürmer verliehen.

Boteli erzielte acht Tore in der Schweizer Super League und wurde vom FC Sion fest verpflichtet. Fukuda, der sechs Tore für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga erzielte, wird voraussichtlich nicht zurückkehren und beim KSC bleiben. Gladbachs Interesse gilt nun Isac Lidberg, einem 27-jährigen Stürmer vom Zweitligisten Darmstadt 98.

Nach Sky-Informationen sind sich Spieler und Klub bereits einig, nun müssen die Borussen noch mit Darmstadt verhandeln. Lidbergs Vertrag läuft bis 2027, die geforderte Ablöse liegt bei rund fünf Millionen Euro. Dies würde den teuersten Verkauf in Darmstadts Vereinsgeschichte bedeuten. Lidberg war im Sommer 2024 für eine Million Euro vom FC Utrecht nach Darmstadt gekommen und überzeugte sportlich.

In der vergangenen Saison erzielte er 17 Tore und bereitete drei weitere vor, womit er in der Torschützenliste auf dem geteilten zweiten Rang landete. Bereits in seiner ersten Zweitliga-Saison kam er auf 20 Scorerpunkte. Sein Marktwert stieg zuletzt auf fünf Millionen Euro. In Gladbach wäre er wahrscheinlich als Backup für Tim Kleindienst vorgesehen, vorausgesetzt der Kapitän findet nach seiner langen Verletzungspause wieder zu alter Stärke





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