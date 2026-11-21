Werden Sie Zeuge der Bundesliga-Premiere: Am 21. November trifft der tabellenletzte FC Gladbach auf die beste Defensivmannschaft. Alle Infos zu Startzeit, TV-Sender und Stream-Link.

Am 21. November finden in der deutschen Bundesliga spannende Begegnungen statt, die über die weitere Saisonordnung entscheiden könnten. Der FC Borussia Mönchengladbach trifft im Rahmen der aktuellen Spielrunde auf Borussia Dortmund in einem Duell, das wegen der gegensätzlichen Saisonverläufe besonderes Interesse auf sich zieht. Die Schwarz-Gelben kommen als Tabellenführer mit der besten Defensive in den Borussia-Park, während die Fohlen den Turnaround suchen müssen.

Der Kontrast der Defensive im Vergleich

Die aktuelle Tabellenposition von Borussia Mönchengladbach ist historisch bedenklich. Mit lediglich vier Zählern aus den ersten neun Partien steht das Team auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Eine Statistik unterstreicht die Defensive-Probleme des Vereins noch deutlicher: Mit 25 Gegentoren kassieren die Gladbacher die schlechteste Defensive der gesamten Bundesliga. Dieser Kontrast wird im Duell gegen Borussia Dortmund besonders deutlich, da die Gastgeber mit 24 Gegentoren die beste Defensive der Liga aufweisen.

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Die Dortmunder Defensive ist in dieser Saison kaum zu knacken. Lediglich sieben Gegentreffer kassierten die Schwarz-Gelben in der bisherigen Saison. Dieser Wert verdeutlicht, warum Dortmund als einer der großen Favoriten für den Meistertitel gilt. Gladbach will nun gegen den Tabellenführer den Wiederaufstieg aus dem Tabellenkeller einleiten und sich von der roten Latte der Tabelle lösen.

Startzeitpunkt und TV-Übertragung

Das Bundesliga-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund wird am 21. November um 15:30 Uhr ausgetragen. Die Partie findet exklusiv im Pay-TV statt und wird nicht im Free-TV übertragen. Sky zeigt das Spiel als Einzelspiel und benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Zuschauer können die Partie auf SkyGo oder WOWTV im Livestream verfolgen. Diese Plattformen bieten die exklusiven Rechte an diesem Bundesligaspiel.

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Alternative Optionen für die Verfolgung des Spiels bietet DAZN. Dort kann das Duell in der Konferenz verfolgt werden, was bedeutet, dass das Spiel im Rahmen der anderen Bundesliga-Partien dieses Zeitfensters gezeigt wird. Für den Zugang zu DAZN ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Konzentration liegt somit auf digitalen Plattformen und Satellitentelefonie.

Der Kontrast zu anderen Ergebnissen

Während Mönchengladbach nach neun Runden noch auf vier Zähler kommt, lief es für den FC Bayern München besser. Der FC Bayern München spielte gegen den 1. FC Köln nur unentschieden. Dies zeigt, dass selbst Top-Teams wie Bayern nicht immer die volle Punktausbeute einfahren können. Doch im Vergleich zu Mönchengladbach steht der FC Bayern stabil da und jagt die Spitzenpositionen.

Die Spielerliste für das Duell gibt einen Einblick in die erwarteten Aufstellungen. Für Borussia Dortmund werden Spieler wie Kobel, Gadou, N. Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, F. Nmecha, Bellingham, Svensson, Karetsas, Beier und Fabio Silva erwartet. Diese Liste zeigt die starke Besetzung der Schwarz-Gelben, die darauf abzielt, die Defensive weiter zu festigen und das Tor zu treffen.

Auswirkungen auf die Bundesliga-Saison

Die Begegnung am 21. November hat massive Auswirkungen auf die weitere Bundesliga-Saison. Für Borussia Mönchengladbach ist dies eine Chance, die negative Entwicklung zu stoppen und sich von der Abstiegszone zu lösen. Ein Sieg gegen den Tabellenführer wäre ein enormer Vertrauensschub und könnte die Saisonwende einläuten. Für Borussia Dortmund hingegen ist es eine Gelegenheit, die Dominanz der Defensive weiter zu festigen und die Tabellenführung zu behaupten.

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Die Zuschauerzahlen und die mediale Aufmerksamkeit auf dieses Spiel werden hoch sein. Die Kontraste der Defensive und die historische Bedeutung der Vereine ziehen nicht nur die Fans, sondern auch die Medien auf sich. Die digitale Übertragung über Sky und DAZN ermöglicht es einer breiten Masse, das Spiel zu verfolgen, auch wenn gebührenpflichtige Abonnements erforderlich sind. Die Analyse der Taktiken und Spielerpositionen wird im Anschluss an das Spiel intensiv diskutiert werden.