Gladbacher schwer enttäuscht: 'Es tut jetzt weh'
Die Borussia führt bis in die Nachspielzeit - kassiert dann aber den Ausgleich durch Niclas Füllkrug.
Die Borussia führt bis in die Nachspielzeit - kassiert dann aber den Ausgleich durch Niclas Füllkrug. Alexander Blessin konnte die Enttäuschung nicht verbergen.
„Es ist bitter, das Ganze in Worte zu fassen“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem wilden 3:3 bei Werder Bremen: „Es war ein richtig gutes Spiel von uns, normalerweise hätten wir als verdienter Sieger vom Platz gehen müssen. “ Doch weil Gladbach in den letzten Minuten die Gegentreffer durch Eren Dinkci und Niclas Füllkrug nicht verhindern konnte, stand am Ende wieder nur ein Unentschieden.
Mit lediglich fünf Punkten bleibt Gladbach Tabellenletzter, der Abstand auf den Relegationsplatz könnte noch deutlich anwachsen.
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