Gladbacher Stadion erhält neuen Namen: ista-Borussia-Park

Ab der Bundesliga-Saison 2026/27 trägt das Stadion im Borussia-Park den Namen ista-Borussia-Park. Eine BILD-Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Fans mit der Namensänderung einverstanden ist.

Am 1. Juli 2026 wird das Gladbacher Stadion im Borussia-Park einen neuen Namen erhalten: 'ista-Borussia-Park'. BILD hat in einem Online-Voting die Meinung der Fohlen-Anhänger zur Namensänderung eingeholt.

Knapp 11.000 Leser nahmen teil, wobei 54 Prozent mit der Veränderung einverstanden waren und 23 Prozent den neuen Sponsor-Stadionnamen ablehnten. Die Zusammenarbeit mit dem offiziellen Nachhaltigkeitspartner 'ista' wird nun auch auf den Stadionnamen ausgeweitet. Hagen Lessing, CEO von ista, betont, dass beide Seiten gut zusammenpassen und Werte wie Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Mut zu Veränderungen teilen





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