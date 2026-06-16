Die Anhänger von Borussia Dortmund bewegen die Wahl für den Ersatz von Rocco Reitz bei der neuen Saison, wobei Nico Elvedi deutlich die Mehrheit gewann.

In der kommenden Saison muss der Mannschaftsrat des Borussia Dortmund mindestens eine Position neu besetzen. Nach dem Abgang von Rocco Reitz , dem Vize-Kapitän , befindet sich das Gremium in der Notwendigkeit, für die Mannschaft einen neuen Stellvertreter zu bestimmen.

Reitz vertreibt sich für rund 20 Millionen Euro nach Leipzig, wodurch in Gladbach nicht nur eine Leerstelle entsteht, sondern auch eine weitere Wahlkrise im Führungsteam erwächst. Der Kapitän Tim Kleindienst, 30 Jahre alt, verlässt die Mannschaft nach einer Verletzungskrise wieder auf die Führungsebene, doch das Team braucht einen starken Nachfolger, der die Verantwortung übernimmt und die Mannschaft vor der Konkurrenz in der Bundesliga vertreten kann.

Als Antwort auf die Veränderung organisierte BILD, die bekannte Nachrichtenseite, ein Online‑Voting unter den Fans des Vereins. Die Umfrage zielte darauf ab, die Meinung der Unterstützer zu ermitteln, wer als neuer Vize-Kapitän auftreten und das Tor zu diskutieren. Insgesamt über 9000 BILD‑Leser nahmen teil, was mehr als ein Drittel der Online‑Zukaufteilnehmer ergibt, und die Stimmen spiegelten einen klaren Dreikampf wider. 37 Prozent der Abstimmung erfolgten zugunsten des Schweizer Nationalspielers Nico Elvedi, 28 Jahre alt.

Die Nationalmannschaft des Landes erreicht aktuell die Weltmeisterschaft und ist wegen seiner glänzenden Leistungen ein Loser. Nach Elvedi stieg Kevin Diks auf den zweiten Platz, ebenfalls 29 Jahre alt, aber erst seit einer Saison beim Verein. Er erhält 22 Prozent der Stimmen. Dritter und höchsts machrelevant war dabei Keeper Moritz Nicolas, 28, der in der vergangenen Bundesliga‑Saison für herausragende Leistungen entschied und 21 Prozent der Stimmen bekam.

Weitere Positionen in der Umfrage belegte Robin Hack, Jens Castrop, Philipp Sander, Kevin Stöger und der Neuzugang Enzo Leopold. Trotz der hohen Prozentzahlen zeigen die Ergebnisse des Online‑Govoting, dass ausreichend Ablehnung für die restlichen Bewerber auslief, die im Vergleich zu Elvedi deutlich gering waren. Eine weitere Facette des Geschehens ist die Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft des Innenverteidigers und potenziellen Vertragsverlängerungen, da seine Verpflichtungen bis 2027 laufen.

Es bleibt grob abzuschätzen, ob er Teil des neuen Führungsteam sein wird, sofern er seine Karriere im Verein fortsetzen möchte und gleichzeitig seine Verpflichtung verlängern will. Die Diskussion über den neuen Vize-Kapitän bleibt daher noch in der Planung. BILD bietet jedoch bereits einen Konsens, der die Interessen der Basis widerspiegelt und die Pflichten des nächsten Kapitäns transparent darstellt.

Sobald der Ausfall von Reitz endgültig eintritt, muss der Verein einen Konsens finden, um die Mannschaft auf dem richtigen Kurs zu halten und die Fans ohne Zweifel zu entschädigen. Und das Wahlverfahren statt, das dem Verein ein kollektives Verständnis für die neuen Verantwortungen gibt und ebenfalls den regulären Transfer‑Wechsel abdeckt, der die volle Aufmerksamkeit und Verantwortung für die Vereine weltweit umfassend vorgesehen ist.





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