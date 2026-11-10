Gladbachs Foulstopp: Itakura-Elfvter führt zur 1:3-Niederlage beim HSV

Borussia Mönchengladbach verliert mit 1:3 beim HSV. Ko Itakura erhielt das Gelb-Rote. Coach Alexander Blessin kritisiert die mangelnde Zweikampfstärke der Profis.

Borussia Mönchengladbach erlitt beim Hamburger SV eine deutliche 1:3-Niederlage, die im Wesentlichen durch eine massive Überzahl an Fouls der Gäste gekennzeichnet war. Der Verein verursachte dabei 16 Freistöße, während der HSV lediglich sechs beging. Der entscheidende Wendepunkt trat kurz nach der Pause ein, als die Partie noch bei 1:1 stand. Ko Itakura zog den Gegenspieler Albert Grönbaek um, was Schiedsrichter Sven Jablonski mit einer Gelb-Roten Karte ahndete. Trainer Alexander Blessin betonte nach dem Spiel, dass das Team mit elf Spielern durchaus Punkte hätte holen können.

Statistische Dominanz der Foulquote

Die statistische Auswertung der Partie unterstreicht das Problematisch am Spielstil der Borussia. Mit insgesamt 16 begangenen Fouls stellte der Klub einen negativen Rekord für dieses spezifische Aufeinandertreffen auf. Im Vergleich dazu konnte der Hamburger SV nur sechs Fouls verzeichnen, was die Disziplinprobleme der Gäste noch deutlicher machte. Diese Diskrepanz im Verhalten auf dem Platz trug maßgeblich dazu bei, dass Gladbach die Kontrolle über das Spiel verlor und letztlich das Tor zum 1:3 kassierte.

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Elfmeter und Gelb-Rote Karte

Der Vorfall, der die weitere Entwicklung des Spiels bestimmte, ereignete sich an der Mittellinie. Ko Itakura scheiterte an seinem Einsatz gegen Albert Grönbaek. Schiedsrichter Sven Jablonski erkannte die Unsauberkeit sofort und zeigte die Gelb-Rote Karte. Dies führte zudem zu einem Elfmeter für den Hamburger SV. Alexander Blessin äußerte später seine Gewissheit, dass das Ergebnis anders ausgegangen wäre, hätte man mit der vollen Mannstärke abgeschlossen.

Unterirdische Zweikampfrate

Das individuelle Foul bei Itakura ist Teil eines größeren, saisonalen Trends bei Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft liegt in der aktuellen Bundesligasaison mit nur 47,15 Prozent gewonnenen Zweikämpfen auf dem letzten Platz der entsprechenden Statistik. Der SC Freiburg führt diese Rangliste mit einer Quote von 52,24 Prozent gewonnenen Duelle. Diese schlechte Performance spiegelt sich auch in der Tabellenposition wider und deutet auf ein fundamentales战术isches Problem hin.

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Rekordezahl an Fouls in der Liga

Neben der schwachen Zweikampfrate führt Gladbach auch die Bundesliga in der Anzahl der begangenen Fouls an. Bisher wurden 126 Fouls registriert, was signifikant mehr ist als bei den fairsten Teams. Zum Vergleich: Augsburg liegt mit nur 79 begangenen Fouls an der Spitze der Fairplay-Statistik. Auch die Disziplinarstrafen liegen auf Platz 1. Insgesamt sammelte Borussia 24 Gelbe Karten. Zudem erhielt Tim Kleindienst die Gelb-Rote Karte, was die Summe der Verwarnungen weiter erhöht.

Taktische Anpassung und Ausblick

Trainer Alexander Blessin hat klar gemacht, dass eine Veränderung des Verhaltens notwendig ist. Er betont, dass frühes Antizipieren und wacher Kopf entscheidend sind, um Fouls zu vermeiden. Stattdessen soll das Team defensive Haltungen einnehmen und den ersten Kontakt abwarten. Blessin hofft, dass das Team, das eigentlich auf einem guten Weg war, in der Zukunft Spiele mit elf Mann beenden kann. Die Herausforderung besteht darin, Aggressivität zu bewahren, ohne dabei unnötige Freistöße zu concedieren.