Sportdirektor Rouven Schröder hat nach der Saison mehrere Schlüsselspieler verpflichtet. Das Fan‑Voting macht Enzo Leopold zum beliebtesten Neuzugang, während die restlichen Verpflichtungen die Kaderstruktur weiter stärken.

Borussia Mönchengladbach befindet sich nach dem Ende der vergangenen Bundesliga-Saison in einer intensiven Umbruchphase, die vom neuen Sport direktor Rouven Schröder (50) geleitet wird. In den vergangenen Wochen hat Schröder mit höchstem Tempo einen weitreichenden Kaderumbau vorangetrieben, um das Team für die kommende Saison zu stärken.

Bereits mehrere Neuzugänge haben ihre Verträge unterschrieben: Der erfahrene Torhüter Daniel Batz (35) kommt vom FSV Mainz, der junge Linksverteidiger David Herold (23) wird vom Karlsruher SC verpflichtet, der solide Rechtsverteidiger Yukhym Konoplya (26) wechselt aus Donetsk und der zentrale Mittelfeldspieler Enzo Leopold (25) stammt von Hannover 96. Zudem soll der japanische Offensivspieler Zento Uno (22), derzeit noch bei Shimizu S‑Pulse, in Kürze ebenfalls den Vertrag unterschreiben - laut Aussagen des BILD ist das nur noch eine Formsache.

Die Fohlen-Fans wurden von der BILD zu einer Online‑Umfrage eingeladen, in der sie ihren favorisierten Neuzugang wählen konnten. Mehr als zwanzig tausend Leser nahmen teil, und das Ergebnis war eindeutig: Mit 52 Prozent der Stimmen wurde Enzo Leopold als der begehrteste Neuzugang gewählt. Viele Fans verbinden ihn mit früheren Erfolgen von Borussia, insbesondere mit dem ehemaligen Hannover‑Stürmer Lars Stindl (37), der einst als "Capitano" die Herzen der Gladbach-Anhänger eroberte.

Schröder hatte bereits bei der offiziellen Vorstellung von Leopold betont, dass er den jungen Mittelfeldspieler als Führungspersönlichkeit einplant. Er beschrieb Leopold als einen Spieler, der vorangeht, diszipliniert arbeitet und mit hoher Intensität spielt.

Zudem habe er in der letzten Saison als Kapitän seiner Mannschaft signifikante Führungsqualitäten gezeigt, was ihn für die neue Rolle beim Club besonders geeignet mache. Hinter dem klaren Sieger Leopold verteilten sich die restlichen Stimmen wie folgt: Yukhym Konoplya erhielt 15 Prozent, David Herold 13 Prozent, Zento Uno 11 Prozent und Daniel Batz 9 Prozent.

Diese Ergebnisse spiegeln die breite Zustimmung der Fans zu den jüngsten Verpflichtungen wider und zeigen, dass die Mannschaft nun über ein vielfältiges und ausgewogenes Profil verfügt. Mit einem starken Torhüter, soliden Abwehrkräften und kreativen Mittelfeldoptionen hofft Borussia Mönchengladbach, in der kommenden Saison sowohl national als auch international zu überzeugen. Die endgültige Bestätigung des Vertrags mit Zento Uno wird in den nächsten Tagen erwartet, sodass das Team nun vollständig auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet ist





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