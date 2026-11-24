Gut ein Viertel der Saison ist gespielt, die Basketball-Bundesliga (BBL) ist in der Länderspielpause. Für die Gladiators Trier Zeit, nach starkem Saisonstart zu verschnaufen.

Gut ein Viertel der Saison ist gespielt, die Basketball -Bundesliga ist in der Länderspielpause. Für die Gladiators Trier Zeit, nach starkem Saisonstart zu verschnaufen. Vor der Saison hat Jacques Schneider, Cheftrainer der Gladiators Trier, noch gewarnt.

Man dürfe nicht so einen Start erwarten wie in der vergangenen Spielzeit, als Trier mit einem eingespielten Team und der Euphorie eines Aufsteigers begeisterte und zu Beginn die Liga regelrecht aufmischte. Recht behalten hat Schneider nicht. Die Gladiators legten auch in dieser Saison einen hervorragenden Start aufs Parkett, stehen in der BBL nach neun Spielen bei sieben Siegen - die exakt gleiche Bilanz wie im Vorjahr. Trier ist Tabellenzweiter und damit Bayern-Verfolger Nummer eins.

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Neu ist in dieser Saison, dass die Rheinland-Pfälzer auch international vertreten sind, mit einer Doppelbelastung und immensem Reisestress zurecht kommen müssen. Aber auch das ist den Gladiators bisher sehr gut gelungen. Im FIBA Europe Cup sind sie nach sieben Spieltagen weiterhin ungeschlagen, haben das Ticket für die zweite Runde schon so gut wie sicher.

"Von einer"Momentaufnahme" war auch vor einem Jahr des Öfteren die Rede. Damals war es eine. Aus den letzten 24 Spielen der regulären Saison gewann Trier gerade mal neun. Dank des guten Starts reichte es dennoch gerade so für Platz acht und die erste Playoff-Teilnahme seit mehr als 20 Jahren.

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In dieser Spielzeit könnte es anders kommen. Es spricht nämlich einiges dafür, dass die Trierer diesmal nicht einbrechen werden, sondern mittlerweile ein richtiges BBL-Topteam sind. Zum einem ist da die Personalie Eli Brooks. Der Aufbauspieler ist wie zu Beginn der Vorsaison der Anführer der Gladiators, lenkt die Offensive.

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2025 verließ der US-Amerikaner aber den Verein in Richtung Spanien, machte von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. Ohne ihn tat sich Trier schwer, wirkte zeitweise kopflos. Zum anderen sind da die Neuzugänge, die schon überraschend gut integriert sind und das Trierer Spiel auf ein neues Level gehoben haben. Dass mit EJ Onu der beste Verteidiger der Vorsaison und mit Justin Simon der Zweitbeste neu im Team sind, schlägt sich auch auf dem Parkett nieder.

Die Gladiators gewinnen nun auch Spiele über ihre Defense. Austin Crowley, Moritz Krimmer und der nachverpflichtete Terrell Harris haben sich ebenfalls schnell integriert, füllen ihre Rollen sehr gut aus und verstärken den Kader in der Breite ungemein. Trier spielt variabler als noch vor einem Jahr, ist unberechenbarer geworden. Das erneute Erreichen der Playoffs - das selbsgesteckte Saisonziel - sollte nach den jetzigen Eindrücken kein Problem sein.

Selbst ein Platz unter den ersten vier und das damit verbundene Heimrecht in der ersten Playoff-Runde scheinen realistisch. Im FIBA Europe Cup ist Trier eines von nur zwei ungeschlagenen Teams und gehört damit zwangsweise zum Favoritenkreis. Die zweite Gruppenphase, die Anfang Januar beginnt, wird Aufschluss darüber geben, wie sich die Rheinland-Pfälzer gegen deutlich stärkere Teams im Europapokal schlagen. Das Erreichen der K.o.

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-Runde scheint durchaus machbar. Neben Patras spielen in der Trierer Gruppe die Teams aus Trepca , Split , Batumi und Opava . Insgesamt gibt es acht Gruppen mit je sechs Teams. Die jeweils zwei Gruppenersten ziehen in eine zweite Gruppenphase mit nur noch 16 Mannschaften in vier Gruppen ein.

Auch dort kommen die jeweils beiden Gruppenersten weiter. Die letzten acht Teams spielen dann im KO-System den Europe Cup-Gewinner aus. Die zwei Finalspiele finden Ende April 2027 statt. Die Spieler werden einige Tage frei bekommen, um sich körperlich und mental zu regenerierenDanach werden wir es wie ein kleines Trainings-Camp sehen und uns intensiv auf die Phase, die danach kommt, vorbereiten.

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