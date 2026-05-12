Glamour und Kino-Magie: Das Filmfestival von Cannes beginnt

Hollywood-Stars, High Heels und filmische Meisterwerke treffen sich an der Côte d'Azur. Ein detaillierter Blick auf die Highlights, persönlichen Dramen und die spannendsten Wettbewerbsfilme in Cannes.

Die Côte d'Azur erstrahlt in ihrem ganzen Glanz, denn in Cannes hat das wohl bedeutendste Filmfestival der Welt wieder begonnen. Die berühmte Promenade, die Croisette, verwandelt sich in eine Bühne für die globale Elite der Film- und Modewelt.

Überall wehen die Flaggen des Kinos, während Hollywood-Größen, internationale Supermodels und legendäre Regisseure in einer beispiellosen Konzentration an einem Ort zusammenkommen. Smoking und elegante Abendroben sind hier für zehn Tage die Standardkleidung, und jeder Schritt auf dem roten Teppich wird von Hunderten von Fotografen und Millionen von Followern in den sozialen Medien genauestens beobachtet. In den luxuriösen Hotels, allen voran dem geschichtsträchtigen Hotel Martinez, herrscht eine geschäftige Atmosphäre, in der die Grenze zwischen Kunst und Inszenierung verschwimmt.

Es ist eine Zeit der Superlative, in der jeder Auftritt kalkuliert ist und die Welt den Blick auf die glamouröse Welt der Leinwand richtet. Unter den ersten prominenten Gästen, die bereits vor dem offiziellen Start in der Stadt landeten, befand sich das deutsche Supermodel Heidi Klum. Mit ihrem treuen Begleiter, dem Hündchen Fritz, und einer exklusiven Chanel-Handtasche im Gepäck checkte die GNTM-Chefin in ihrem bevorzugten Hotel ein.

Doch hinter dem strahlenden Lächeln verbarg sich ein kleines körperliches Malheur: Klum hatte sich kürzlich bei einem Werbedreh eine Verletzung am Fuß zugezogen. Zwar waren bei ihrer Ankunft noch Verbände an ihrem Fuß zu erkennen, doch die Entschlossenheit des Models war ungebrochen. Nur wenige Stunden bevor sie den roten Teppich betrat, zeigte sie sich gegenüber der Presse bereits wieder in ihren geliebten High Heels.

In einem kurzen Statement betonte sie, dass sie zwar vorsichtig sei, sich ihre gute Laune in Cannes aber durch einen simplen Muskelfaserriss nicht nehmen lasse. Dieser Einsatz unterstreicht den enormen Druck, unter dem die Stars stehen, da jeder Moment in Cannes perfekt inszeniert sein muss, um auf Plattformen wie Instagram zu bestehen. Auch andere Mode-Ikonen wie Caro Daur reisen mit einer umfangreichen Garderobe an, um in Designerstücken von Schiaparelli und Fendi zu glänzen.

Neben dem Glamour gibt es in Cannes jedoch auch Raum für Prinzipien und filmische Ambitionen. Während die Eröffnung mit der französischen Komödie 'La Vénus Electrique' gefeiert wurde, die das Paris der 1920er Jahre lebendig werden lässt, sorgte eine Absage für Aufsehen in der Branche. Der legendäre Regisseur Werner Herzog entschied sich kurzfristig gegen eine Teilnahme.

Der Grund für diesen Schritt war weniger persönlicher Natur als vielmehr eine Frage der Anerkennung: Sein neues Werk 'Buckingham Fastard' wurde nicht in den offiziellen Wettbewerb um die begehrte Goldene Palme aufgenommen, sondern lediglich als Festivalbeitrag gelistet. Für einen Künstler von Herzogs Format war dies offenbar nicht ausreichend, was die hohe Bedeutung des Wettbewerbsstatus in Cannes verdeutlicht.

Gleichzeitig feiert die Branche mit dem neuseeländischen Regisseur Peter Jackson einen weiteren Meilenstein, der für seine bahnbrechenden Arbeiten, insbesondere die 'Herr der Ringe'-Trilogie, mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet wird. Auch die filmische Vielfalt ist in diesem Jahr beeindruckend, wobei besonders die deutschsprachigen Produktionen hervorstechen. Insgesamt drei Filme aus diesem Sprachraum kämpfen im Wettbewerb um die höchste Auszeichnung. Valeska Grisebach präsentiert mit 'Das geträumte Abenteuer' eine Geschichte, die in der komplexen Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt.

Marie Kreutzer überzeugte mit ihrem Film 'Gentle Monster', für den sie namhafte Stars wie Léa Seydoux und Catherine Deneuve gewinnen konnte. Zudem widmet sich der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski in seinem Werk 'Vaterland' der Rückkehr des Schriftstellers Thomas Mann und seiner Tochter Erika aus den USA im Jahr 1949, wobei Hanns Zischler eine zentrale Rolle spielt.

Abseits der Leinwand sorgen Persönlichkeiten wie John Travolta für Aufregung, der sein Debüt als Regisseur mit einem emotionalen Film über einen Jungen und seine Leidenschaft für das Fliegen präsentiert. Zusammen mit weiteren Ikonen wie Jane Fonda, Helen Mirren und Demi Moore wird dieses Festival erneut beweisen, dass Cannes der Ort ist, an dem die Magie des Kinos und die Extravaganz Hollywoods eine untrennbare Einheit bilden





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